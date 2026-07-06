Cyclisme - Tour de France : Lance Armstrong a décodé la stratégie des UAE

Alexandre Higounet

L'épisode de la deuxième étape du Tour de France, au cours duquel Tadej Pogacar a laissé la victoire à son lieutenant Isaac Del Toro, n'a pas échappé à Lance Armstrong, qui, au-delà du geste du leader envers son bras droit appelé à rouler pour lui durant trois semaines, a décodé l'intention que tout cela cachait à l'occasion d'une intervention dans le podcast The Move.

A l'arrivée de la deuxième étape, Tadej Pogacar a surpris un peu son monde en se montrant plutôt sur la défensive là où on l'imaginait attaquer. Mais c'est parce qu'il avait décidé de tout faire pour que son premier lieutenant Isaac Del Toro soit celui qui lève les bras à l'arrivée.

« S'ils veulent jouer avec les autres équipes, un coureur comme Isaac del Toro... » L'objectif a été plus que rempli, puisque non seulement Isaac Del Toro l'a bel et bien emporté à Barcelone, mais Tadej Pogacar a fini lui tranquillement à la deuxième place, laissant une impression de domination totale, qui n'aura pas échappé aux adversaires du Slovène. A l'occasion du podcast The Move, Lance Armstrong n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la supériorité de l'équipe UAE Team Emirates, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je pense qu'Isaac Del Toro est le deuxième meilleur cycliste au monde ».