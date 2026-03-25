Cyclisme : Pogacar ? Vingegaard ne se laisse pas démonter

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a remporté Milan San Remo, la course qui se refusait à lui depuis plusieurs années, de brillante manière, laissant apparaître un niveau de performance encore exceptionnel, Jonas Vingegaard peaufine lui sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour. Et démontre à l'occasion qu'il ne va pas se laisser démonter par ce que peut réaliser son rival en course...

Samedi dernier à l'occasion de Milan San Remo, qu'il a enfin pu remporter alors que la classique italienne se refusait à lui jusqu'à maintenant, Tadej Pogacar a démontré qu'il était plus fort que jamais, La manière dont le champion slovène est revenu sur la tête de course après sa chute intervenue à 30 kilomètres de l'arrivée, avant de broyer le peloton dans la foulée durant la montée de la Cipressa, a assurément marqué les esprits.

« Pogacar ? Il a l'air d'aller un peu mieux, mais il est difficile pour moi de dire s'il s'est réellement amélioré » Jonas Vingegaard a logiquement été interrogé sur la prestation de Pogacar sur Milan San Remo à l'occasion d'un entretien avec le média TV2. Et le Danois, quand bien même il reconnaît la force de son rival, apparaît plus que jamais décidé à ne pas se laisser démonter, Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a ainsi lancé dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pogacar ? Il a l'air d'aller un peu mieux. Difficile pour moi de dire s'il s'est réellement amélioré. Il faudrait lui demander. Je ne connais pas ses données de performance, donc je ne peux pas me prononcer ».