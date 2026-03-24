Cyclisme : « Pogacar est un mec bien », les mots forts de ce champion de F1

Alexandre Higounet

Il est venu sur le podium de Milan San Remo pour féliciter Tadej Pogacar, le champion de Formule 1 Carlos Sainz compte désormais parmi les proches du double champion du monde. Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, il ne tarit pas d'éloges sur son ami, dont il met en avant les qualités humaines, au-delà de ses performances sur un vélo.

Samedi en fin de journée, quelques minutes après la victoire phénoménale de Tadej Pogacar sur Milan San Remo, le pilote de Formule 1 Carlos Sainz est monté sur le podium pour donner l'accolade au vainqueur du jour dont il est devenu un ami proche au fil du temps, ravi de le féliciter de ce succès qu'il rêvait tant d'obtenir.

« Les jours où il a besoin de récupérer, je l’accompagne lors de ses sorties plus tranquilles » Dans la foulée, Carlos Sainz a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport au sujet du champion slovène et ses mots traduisent une amitié véritable, comme relayé par cyclinguptodate.com, le pilote reconnaissant accompagner quelquefois son ami lors de ses sorties d'entraînement : « Quand il est avec moi, le mot “entraînement” est exagéré ! Il s’entraîne soit seul, soit avec ses coéquipiers. Les jours où il a besoin de récupérer et de se détendre, je l’accompagne lors de ses sorties à vélo plus tranquilles. Ensuite, il nous arrive de manger ensemble, de parler de nos sports respectifs et de nos activités. Nous sommes de très bons amis, et évidemment, le voir remporter le San Remo ici même, après tous ses efforts, est une grande fierté et un honneur. Je n’avais jamais assisté à une course en direct, mais je suis toujours le cyclisme à la télévision. Tadej est un mec formidable. Humble, simple, il travaille incroyablement dur mais sait aussi s'amuser dès qu'il le peut ».