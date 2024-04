Le premier triple-champion de l’histoire du MMA tacle violemment Ciryl Gane

Florian Barré

Il y a un peu plus d’un mois, le 1er mars dernier, Anatoly Malykhin devenait le tout premier combattant de l’histoire du MMA a obtenir une troisième ceinture active. Champion du ONE Championship chez les poids moyens, mi-lourds et lourds, le Russe est persuadé d’être au-dessus du top de la division heavy de l’UFC. Interrogé par « Red Corner », celui-ci en a profité pour critiquer Ciryl Gane.

Invaincu, avec 100% de finish, Anatoly Malykhin est une véritable terreur au ONE Championship puisqu’il y détient trois ceintures à l’heure actuelle. Forcément, le Russe est désormais considéré comme l’un des combattants de MMA les plus terrifiants au monde. Et s’il rejoignait l’UFC, celui-ci est certain qu’il écraserait la concurrence. D’ailleurs, pour le média Red Corner , Malykhin a ciblé Ciryl Gane et son combat pour la ceinture contre Jon Jones. « Jon Jones a montré ce que Ciryl Gane valait en lutte, il l'a juste étranglé. Il est mentalement faible. Il n'a même pas essayé de se défendre. »

MMA - UFC : McGregor vs. Chandler, le coach de l’Irlandais donne son pronostic https://t.co/Bpe7JDURqw pic.twitter.com/oHvml7aTVh — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« Ce serait le combat le plus dur de ma carrière »

Ainsi, selon le Russe, le combattant tricolore a avant tout manqué de mental une fois au sol puisqu’il ne s’est pas débattu pour sortir de la guillotine entreprise par Bones . Par ailleurs, en dehors de Jones et Tom Aspinall, Malykhin n’accorde aucune reconnaissance aux autres combattants heavyweight de l’UFC : « Qui pourrait être un vrai adversaire pour moi chez les poids lourds de l’UFC ? Jon Jones, sans aucun doute, c’est le leader. Ce serait le combat le plus dur de ma carrière. Très fort mentalement et très expérimenté. J’aime bien aussi Aspinall, très complet. Pour le reste, je ne vois aucune menace, ils ne passeraient pas le premier round contre moi. »

« Toute l’UFC est basée sur 10 stars »