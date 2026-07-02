XV de France - Le calvaire de Damian Penaud confirmé à l’UBB : «Tu tombes de haut»

Amadou Diawara

Damian Penaud revient de loin. Non sélectionné par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations, le joueur de l'UBB retrouve le XV de France pour la tournée estivale. Alors que Damian Penaud sort la tête de l'eau depuis son retour avec les Bleus, Maxime Lucu est revenu sur son calvaire.

Habitué à porter le maillot du XV de France, Damian Penaud a été écarté pour le Tournoi des VI Nations 2026. Une non-sélection que le pensionnaire de l'UBB a mal vécu. Mais aujourd'hui est un autre jour pour Damian Penaud. En effet, le joueur de 29 ans a été appelé par Fabien Galthié pour disputer la tournée estivale avec l'équipe de France. Lors d'un entretien accordé à Midi Olympique, Maxime Lucu est revenu sur le calvaire de Damian Penaud lorsqu'il n'évoluait plus chez les Bleus.

«Son absence, il l’a forcément vécue difficilement» « Quand tu es installé, que ce soit en club ou en équipe de France, et que tu n’as jamais vécu le fait de regarder les mecs à la télé depuis chez toi, tu tombes de haut. Damian a compris ça pendant le Tournoi. Ça faisait peut-être huit ou neuf ans qu’il était systématiquement appelé en équipe de France. Son absence, il l’a forcément vécue difficilement », a affirmé Maxime Lucu, avant d'en rajouter une couche.