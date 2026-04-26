«C’est dramatique» : Le coup de gueule à l’UBB après la défaite surprise en Top 14

A une semaine de sa demi-finale de Champions Cup contre Bath, l’Union Bordeaux-Bègles voulait se rassurer en Top 14, en allant chercher cette deuxième place derrière le Stade Toulousain que tout le monde veut. Mais c’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque les hommes de Yannick Bru se sont fait surprendre à domicile par Montpellier, qui fait pour le moment la bonne opération de cette 22e journée (21-23).
Les spécialistes avaient prévenu toute la semaine, parlant d’une équipe du MHR très solide en cette deuxième partie de saison. Mais à Bordeaux on n’a pas su écouter. Alors que la grande équipe était de sortie avec Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou encore Louis Bielle-Biarrey, l’UBB s’est incliné dans son antre de Chaban-Delmas ce samedi soir et entrevoit une fin de saison plus compliquée que prévu.
« C’est dramatique qu’on ne garde pas la tête froide »
Evidemment, on était encore un peu sonnés lors de la conférence de presse d’après-match. « Honnêtement, je pense que les joueurs, par leurs efforts, ont mérité de gagner ce match. Mais c’est dramatique qu’on ne garde pas la tête froide à 15-13 une fois qu’on a pris le score. On sait que c’est un match dur, on sait que contre Montpellier, c’est toujours un combat de boxe. Je pense que mentalement, on a été présents » a expliqué Yannick Bru, face aux journalistes présents à Bordeaux.
« Il faut que ça nous serve pour le futur »
« Il faut garder la tête froide dans le money time, parce qu’on aura d’autres moments comme ça à affronter. Il faut que ça nous serve pour le futur. Oui, à quinze contre treize, on prend deux pénalités » a poursuivi le coach de l’UBB, désormais 5e du Top 14 avant le déplacement de Clermont à Toulouse, ce dimanche soir. « Je n’ai pas envie de blâmer des joueurs individuellement qui nous ont fait gagner d’autres matchs. Le constat, c’était qu’aujourd’hui, on n’était pas programmés pour avoir une froideur dans la tête ».