«C’est dramatique» : Le coup de gueule à l’UBB après la défaite surprise en Top 14

Axel Cornic

A une semaine de sa demi-finale de Champions Cup contre Bath, l’Union Bordeaux-Bègles voulait se rassurer en Top 14, en allant chercher cette deuxième place derrière le Stade Toulousain que tout le monde veut. Mais c’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque les hommes de Yannick Bru se sont fait surprendre à domicile par Montpellier, qui fait pour le moment la bonne opération de cette 22e journée (21-23).

Les spécialistes avaient prévenu toute la semaine, parlant d’une équipe du MHR très solide en cette deuxième partie de saison. Mais à Bordeaux on n’a pas su écouter. Alors que la grande équipe était de sortie avec Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou encore Louis Bielle-Biarrey, l’UBB s’est incliné dans son antre de Chaban-Delmas ce samedi soir et entrevoit une fin de saison plus compliquée que prévu.

Quel coup du @MHR_officiel 🙌

Les Cistes arrachent la victoire sur la pelouse de l'UBB et font un grand pas vers la qualification pour la Phase Finale Pennylane ⚡️ #TOP14 #UBBMHR pic.twitter.com/Zc4tELPKlq — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 25, 2026

« C’est dramatique qu’on ne garde pas la tête froide » Evidemment, on était encore un peu sonnés lors de la conférence de presse d’après-match. « Honnêtement, je pense que les joueurs, par leurs efforts, ont mérité de gagner ce match. Mais c’est dramatique qu’on ne garde pas la tête froide à 15-13 une fois qu’on a pris le score. On sait que c’est un match dur, on sait que contre Montpellier, c’est toujours un combat de boxe. Je pense que mentalement, on a été présents » a expliqué Yannick Bru, face aux journalistes présents à Bordeaux.