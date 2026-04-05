Antoine Dupont - UBB : La réponse arrive déjà !

Axel Cornic

On rentre dans le vif du sujet en Champions Cup, avec le Stade Toulousain qui a déjà validé son ticket pour les quarts de finale, en dominant Bristol ce samedi (59-26). Antoine Dupont et ses coéquipiers attendent désormais de pied ferme l’UBB, qui va essayer de les rejoindre un remportant son huitième de finale contre Leicester, programmé pour ce dimanche (16h).

Depuis quelques années, une nouvelle rivalité s’est installée dans le rugby français, entre Bordeaux et Toulouse. Mais elle ne se cantonne pas seulement au Top 14 puisqu’elle a largement dépassé les frontières la saison dernière. Déjouant tous les pronostics, l’UBB avait en effet défait le Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup, avant de s’imposer en finale et remporter le premier titre de son histoire.

Le bizutage décalé pour sa première avec le XV de France, «il m’a fait un trou !» https://t.co/1512KWCxTy — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

« Il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière » Ça tombe bien, les deux équipes pourraient se retrouver en quart de finale cette fois, avec le Stade Toulousain qui est déjà prêt à en découdre après sa victoire à Bristol. « C’est une équipe qu’on connaît très bien et, si on retrouve l’UBB, évidemment qu’il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière mais on aura le temps de monter tout petit à petit dans la préparation cette semaine » a expliqué le capitaine Antoine Dupont, lors de la conférence de presse d’après-match.