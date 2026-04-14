Antoine Dupont rejoint par deux rivaux ? «Il n’y a plus un monde d’écart…»

Au cours des dernières années, Antoine Dupont était sur le toit de la planète rugby. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, le demi de mêlée a toutefois été coupé dans son élan il y a un peu plus d’un an à cause d’une grave blessure au genou. Si le joueur du Stade Toulousain est aujourd’hui de retour, Dupont n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Et voilà que dans le même temps, ces rivaux ont comblé leur retard.
Gravement blessé au genou, Antoine Dupont a été éloigné des terrains de rugby pendant de longs mois. Le Français a pris son temps pour se soigner et il a finalement retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain et le XV de France. Si Dupont a signé un retour exceptionnel, voilà qu’aujourd’hui, il accuse un peu plus le coup. Le champion olympique de rugby à 7 a du mal dernièrement et forcément, ce niveau de jeu du Toulousain fait beaucoup parler et interroge.
« Oui il est moins bon qu’avant, mais… »
Ce mardi, il a été question du niveau actuel d’Antoine Dupont lors du Super Moscato Show. C’est alors que Stephen Brun a dit à propos du demi de mêlée du Stade Toulousain : « Ce garçon nous a amenés à un niveau de performance avant sa blessure qui était tellement exceptionnelle qu’aujourd'hui, le moindre match correct, on a l’impression que c’est un mauvais match. Oui il est moins bon qu’avant, mais on a souvent coutume de dire que quand tu reviens d’une blessure, les premiers matchs tu as du gaz car il y a l’excitation mais à un moment tu tapes le mur avant de reprendre ton niveau normal ».
« Ils sont au même niveau ces garçons là »
Antoine Dupont traverse donc un passage à vide, ce qui profite à deux de ses rivaux : Jamison Gibson-Park et Ben White. « Le Tournoi des VI Nations, le XV de France gagne, Antoine Dupont démarre bien son tournoi, il est même dans l’équipe type, mais je trouve qu’il n’y a plus un monde d’écart entre Antoine Dupont et Gibson-Park et Ben White. Pour moi, ils sont là avec Antoine Dupont. Ils sont au même niveau ces garçons là », a assuré Stephen Brun.