Antoine Dupont rejoint par deux rivaux ? «Il n’y a plus un monde d’écart…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, Antoine Dupont était sur le toit de la planète rugby. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, le demi de mêlée a toutefois été coupé dans son élan il y a un peu plus d’un an à cause d’une grave blessure au genou. Si le joueur du Stade Toulousain est aujourd’hui de retour, Dupont n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Et voilà que dans le même temps, ces rivaux ont comblé leur retard.

Gravement blessé au genou, Antoine Dupont a été éloigné des terrains de rugby pendant de longs mois. Le Français a pris son temps pour se soigner et il a finalement retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain et le XV de France. Si Dupont a signé un retour exceptionnel, voilà qu’aujourd’hui, il accuse un peu plus le coup. Le champion olympique de rugby à 7 a du mal dernièrement et forcément, ce niveau de jeu du Toulousain fait beaucoup parler et interroge.

Antoine Dupont est devenu une célébrité : C’est un problème pour le Stade Toulousain ? https://t.co/zc3RrJYyzh — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Oui il est moins bon qu’avant, mais… » Ce mardi, il a été question du niveau actuel d’Antoine Dupont lors du Super Moscato Show. C’est alors que Stephen Brun a dit à propos du demi de mêlée du Stade Toulousain : « Ce garçon nous a amenés à un niveau de performance avant sa blessure qui était tellement exceptionnelle qu’aujourd'hui, le moindre match correct, on a l’impression que c’est un mauvais match. Oui il est moins bon qu’avant, mais on a souvent coutume de dire que quand tu reviens d’une blessure, les premiers matchs tu as du gaz car il y a l’excitation mais à un moment tu tapes le mur avant de reprendre ton niveau normal ».