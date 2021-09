Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l’origine du départ d’une star du Real Madrid ?

Cet été, Kylian Mbappé a failli rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui a sans doute été remis à l'été prochain puisqu'il arrive en fin de contrat au PSG, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Eden Hazard.

De 160M€ à 200M€, le Real Madrid a fait des folies pour essayer de signer Kylian Mbappé dès cet été. Les dirigeants du PSG ont refusé ces approches, et devraient tenter de prolonger leur pépite. Pour l’instant, le scénario le plus probable est que Mbappé signe gratuitement au Real l’été prochain. Cette arrivée pourrait bien remettre en question l’avenir d’un grand joueur de la Casa-Blanca : Eden Hazard.

Hazard menacé par Mbappé ?