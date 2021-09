Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait boucler une recrue inattendue !

Publié le 5 septembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Réputé pour être un vivier de jeunes très prometteurs, le Real Madrid pourrait bien voir un espoir revenir dans ses rangs plus tôt que prévu : Reinier Jesus.

Acheté par le Real Madrid pour une somme proche de 30M€ en janvier 2020, Reinier a été prêté au Borussia Dortmund 6 mois plus tard. Lors de la saison dernière, le jeune Brésilien a disputé au total 19 matches, pour un but et une passe décisive. Lors de cette nouvelle saison, il n’a joué que 6 petites minutes. Ainsi, son aventure allemande pourrait se terminer plus tôt que prévu.

Un retour de prêt dès cet hiver ?