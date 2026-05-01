F1 : «Son plaisir reviendra», la fin du calvaire de Max Verstappen est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen est en plein calvaire. Le quadruple champion du monde ne prend plus aucun plaisir à bord des nouvelles monoplaces, et envisagerait même un départ à la retraite à la fin de l’année. Mais pour Helmut Marko, mentor historique du Néerlandais, les choses devraient s’arranger prochainement pour le pilote Red Bull.

Neuvième au classement du championnat du monde après trois courses, Max Verstappen vit un début de saison 2026 pénible. N’ayant pas du tout apprécié les nouvelles réglementations apportées sur les monoplaces cette saison, le quadruple champion du monde n’a cessé de pester dans les médias. Pire, d’après le quotidien néerlandais De Telegraaf, si rien ne change, Verstappen envisagerait sérieusement de prendre sa retraite à l’issue de la saison. Si ce dernier n’a jamais semblé aussi bas dans sa carrière, Helmut Marko estime en revanche que les choses ne devraient pas tarder à s’améliorer chez Red Bull.

« Le plaisir de Max reviendra, et son humeur s’améliorera » « Red Bull a identifié certains problèmes avec la voiture et trouvé des solutions. Une fois que la voiture sera à nouveau compétitive, le plaisir de Max reviendra, et son humeur s’améliorera. Ce sera d’autant plus vrai si des changements sont envisagés pour 2027, car il est clair pour tout le monde, pas seulement pour Max, qu’il faut davantage de course que de gestion », a ainsi confié le mentor historique de Max Verstappen dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. Questionné à propos de la hiérarchie actuelle sur la grille, Marko ne voit pas de changements radicaux se produire de sitôt.