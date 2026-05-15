«Pour ceux qui vont partir», Habib Beye fait passer un message au vestiaire de l’OM

Alexis Brunet

Ce dimanche, l’OM recevra le Stade Rennais au Vélodrome pour le dernier match de la saison. Le club phocéen devra s’imposer devant ses supporters s’il veut avoir l’espoir de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. En conférence de presse, Habib Beye a également envoyé un message aux joueurs qui allaient quitter Marseille, en leur demandant de terminer sur une bonne note.

Malheureusement, ce dimanche soir, la Ligue 1 saison 2025-2026 va s’arrêter. Les neuf matchs de la dernière journée auront lieu en même temps et il y aura de l’enjeu à tous les étages. L’OM devra s’imposer à domicile face au Stade Rennais s’il veut pouvoir disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Pour le moment, le club phocéen est sixième et ce sont les Bretons qui occupent la cinquième place avec trois points d’avance.

« Il faut terminer sur une note positive » Présent en conférence de presse ce vendredi, Habib Beye s’est dit très motivé à l’idée de s’imposer dimanche soir contre Rennes. Le technicien de 48 ans a notamment demandé aux joueurs qui allaient quitter Marseille cet été de tout donner pour terminer sur une note positive. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a discuté dès le début de semaine en mettant en avant la solidarité des joueurs. Je leur ai dit que c'était un élément très important, qu'il faudrait avoir le même état d'esprit en étant meilleurs dans le jeu. J'ai vu un groupe investi. Il faut aussi qu'ils défendent ce qu'ils sont en tant qu'individus et ce qu'ils veulent laisser comme trace, pour ceux qui vont partir. Il faut terminer sur une note positive, il faut qu'ils soient habités par ça en tant qu'équipe et qu'individus. Laisser Marseille en Coupe d'Europe, c'est un objectif très important, l'ADN du club s'est construit à travers ça. »