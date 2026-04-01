Transfert annulé au PSG : Le clash qui s’était mal terminé pour ce joueur, «j’ai été puni»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a parfois été obligé de composer avec des contretemps inattendus sur le marché des transferts, et c'est précisément ce qu'il s'est passé avec un joueur iconique de la Ligue 1 en ce mois de janvier 2011. Son transfert au PSG n'avait pas pu se faire, et le joueur en question avait ensuite été sanctionner par son club pour être allé au bras de fer.

Les faits remontent au mercato hivernal 2011, six mois avant que le PSG ne soit racheté par le Qatar. Le club de la capitale disposait donc de moyens financiers beaucoup plus limités, et avait tenté à cette époque de mettre le paquet sur un profil particulièrement prometteur du championnat français. Un milieu offensif de 23 ans qui évoluait à l'ASSE et qui n'avait pas hésité à partir au clash avec ses dirigeants afin de pouvoir signer au PSG : Dimitri Payet. Mais le deal n'a pas pu se faire, et Payet avait ensuite été puni par le club stéphanois comme il l'a récemment expliqué au micro de Football Club de Marseille.

Le joueur «exceptionnel» qui est annoncé au PSG ! https://t.co/MMneuOkIuf — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Là Dim’, tu joues au con » « C’était une décision que j’avais prise sans l’aval de personne. Ça a été plutôt bien géré par tout le monde, parce que c’est vrai que ça ne s’est pas fait, je suis revenu, j’ai été puni, j’ai été jouer avec la réserve. Ce qui est normal, il m’a expliqué qu’il avait un groupe à gérer et qu’il ne pouvait pas me réintégrer comme ça. Il avait quand même une main à avoir sur son groupe et c’était normal que je repasse par la réserve. Mais sans animosité, toujours en m’expliquant le pourquoi du comment, quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. avec justesse, parce que quand il me disait : “Là Dim’, tu es pas bon, tu joues au con”, j’étais le premier à le savoir. Je n’avais pas besoin de lui pour me le dire, mais je ne pouvais rien lui dire parce que je savais que tout ce qu’il me disait c’était vrai », confie Dimitri Payet sur son transfert avorté au PSG.