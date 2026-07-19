Transfert à 150M€ : Bradley Barcola lâche sa réponse au PSG !

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée pour l’équipe de France, l’ailier de 23 ans va pouvoir se concentrer sur ce qu’il souhaite faire de son avenir. L’international français aurait d’ailleurs déjà donné sa réponse aux Rouge-et-Bleu concernant ses intentions sur le mercato.

Bradley Barcola va peut-être ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière cet été. S’il reste un joueur important de Luis Enrique, il ne fait toutefois pas office de titulaire indiscutable au PSG puisqu’il est concurrencé par Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans pourrait donc envisager un départ afin d’obtenir un meilleur rôle ailleurs. Le10Sport.com vous a par exemple révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. L’ancien de l’OL aurait d’ailleurs déjà donné sa réponse aux Rouge-et-Bleu concernant ses intentions sur le mercato.

Bradley Barcola veut quitter le PSG D’après les informations de TEAMtalk, Bradley Barcola aurait fait savoir au PSG qu’il souhaitait partir cet été. Dans le même temps, Liverpool continuerait de pousser sérieusement sur ce dossier. Les Reds espèrent recruter un nouvel ailier après le départ de Mohamed Salah, et l’international français serait vu comme une cible de choix. La balle est désormais dans le camp des doubles champions d’Europe, qui auront leur mot à dire puisque Bradley Barcola est sous contrat jusqu’en juin 2028.