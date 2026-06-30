PSG - «Je lui dit bon vent» : Daniel Riolo valide déjà le départ de Barcola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG a l’ambition de s’attacher les services de Yan Diomande et Maghnes Akliouche cet été, un départ de Bradley Barcola semble plus que jamais possible. L’international français a des prétendants en Premier League et s’il souhaite s’en aller, Daniel Riolo ne le retiendrait pas.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola (23 ans) va-t-il quitter le PSG durant cette période de mercato ? Comme indiqué par Le 10 Sport, Liverpool et très intéressé par l’international français (23 sélections), également annoncé dans le viseur d’Arsenal. Le club de la capitale souhaitant recruter Yan Diomande (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), un départ semble clairement possible cet été.

« Il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire » Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier, lui qui ne retiendrait pas Bradley Barcola si sa volonté est de quitter le PSG : « Moi, je peux toujours comprendre qu’un joueur ait envie d’aller ailleurs. Il a gagné deux Ligues des champions, ça s’est bien passé. Au final, il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire. S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ? T’as le droit d’aller voir un autre championnat, t’as le droit de tenter une autre aventure. Moi, je lui dis : “bon vent à toi”. »