PSG - «Je lui dit bon vent» : Daniel Riolo valide déjà le départ de Barcola !

Alors que le PSG a l’ambition de s’attacher les services de Yan Diomande et Maghnes Akliouche cet été, un départ de Bradley Barcola semble plus que jamais possible. L’international français a des prétendants en Premier League et s’il souhaite s’en aller, Daniel Riolo ne le retiendrait pas.
Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola (23 ans) va-t-il quitter le PSG durant cette période de mercato ? Comme indiqué par Le 10 Sport, Liverpool et très intéressé par l’international français (23 sélections), également annoncé dans le viseur d’Arsenal. Le club de la capitale souhaitant recruter Yan Diomande (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), un départ semble clairement possible cet été.
« Il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire »
Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier, lui qui ne retiendrait pas Bradley Barcola si sa volonté est de quitter le PSG : « Moi, je peux toujours comprendre qu’un joueur ait envie d’aller ailleurs. Il a gagné deux Ligues des champions, ça s’est bien passé. Au final, il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire. S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ? T’as le droit d’aller voir un autre championnat, t’as le droit de tenter une autre aventure. Moi, je lui dis : “bon vent à toi”. »
Le PSG fixe ses conditions pour Barcola
Bradley Barcola n’est pas encore parti pour autant et il faudra très certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026 qu’il dispute avec l’équipe de France avant de savoir de quoi son avenir sera fait, d’autant plus que sa cote pourrait continuer à grimper d’ici là. Selon le journaliste Abdellah Boulma, pour le moment, le PSG étudie tous les scénarios possibles, mais n’a pas ouvert la porte à un départ. Il ne le fera que si le joueur exprime ses envies d’ailleurs, auquel cas le club de la capitale attendra une offre importante pour s’en séparer.