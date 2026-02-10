Pierre Ménès imagine un transfert au PSG : «Il ne manque plus que Blanche Neige, t'as déjà 3 des 7 nains»

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a évoqué la possibilité de voir un joueur évoluant actuellement dans le championnat de France rejoindre le PSG. Un joueur qui, selon lui, aurait le niveau pour intégrer l’effectif du club de la capitale, même si son profil pourrait poser un problème.
À l’instar de ce qu’il a fait dernièrement avec Bradley Barcola ou bien Désiré Doué, le PSG a montré qu’il s’intéressait aux jeunes talents évoluant actuellement en Ligue 1. En ce sens, il y a en un qui pourrait intéresser la direction parisienne à l’avenir : Valentin Barco. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain impressionne avec Strasbourg, qu’il a rejoint en janvier 2025 en provenance de Brighton.
« Si tu fait un milieu de terrain Vitinha, Joao Neves et Barco... t'as quand même un déficit physique extrêmement important »
Auteur d’1 but et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international argentin (1 sélection) aurait le niveau pour jouer au PSG, selon Pierre Ménès, mais le journaliste y voit tout de même un problème. « Barco au PSG ? Oui pourquoi pas. Le seul bémol, c'est que si tu fait un milieu de terrain Vitinha, Joao Neves et Barco... t'as quand même un déficit physique extrêmement important », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
« Barco pourrait tout à fait avoir le niveau pour jouer au PSG »
« Il ne manque plus que Blanche Neige, t'as déjà 3 des 7 nains », a poursuivi Pierre Ménès. « Je sais bien que la taille ne fait pas tout, mais j'aime bien qu'il y ait quand même un milieu de terrain qui apporte un peu plus de densité musculaire. C'est le cas de Fabian Ruiz, ça peut être le cas de Zaïre-Emery, ça a même été le cas de Mayulu dans le match contre Marseille. Il a apporté un impact supérieur. Mais effectivement, Barco pourrait tout à fait avoir le niveau pour jouer au PSG. »