Jérôme Rothen vend la mèche pour l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM, «t’as l’impression qu’il est en train de…»

Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0), puis écrasé par le PSG (5-0) une dizaine de jours plus tard, l’OM est en pleine crise et Roberto De Zerbi pourrait ne pas y résister. L’avenir du technicien italien interroge, mais Jérôme Rothen estime que l’on a déjà des indications sur la suite de son aventure à Marseille.
Comme expliqué par le journaliste Florent Germain dans l’After Foot sur RMC lundi soir, l’avenir de Roberto De Zerbi est encore flou. Le technicien italien, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, se pose logiquement des questions après l’enchaînement de mauvais résultats de son équipe et surtout l’humiliation face au PSG (5-0) dimanche soir, alors qu’un « malaise » existe entre les joueurs et le staff.
« T’as l’impression qu’il est en train de tenir »
Pour Jérôme Rothen, si Roberto De Zerbi est toujours en place deux jours après la défaite au Parc des Princes, c’est certainement qu’il va rester à l’OM. « T’as l’impression qu’il est en train de tenir dans tous les cas. S’il avait dû partir, il l’aurait fait après ce match contre le PSG. Hier, on était lundi, en général, c’est décrassage ou journée de repos pour les joueurs, il y a de quoi mettre tout sur la table », a-t-il déclaré ce mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Ils pensent que De Zerbi va réussir à réveiller un vestiaire qui est complètement contre lui »
« Le fait qu’ils le laissent, c’est que pour les dirigeants marseillais, le propriétaire, le directeur sportif et le président Pablo Longoria, ils n’ont pas acté que ce soit un échec cette année, contrairement à ce que nous on a dit », a ajouté Jérôme Rothen. « Si tu actes aujourd’hui que c’est un échec, tu changes d’entraîneur parce qu’il faut passer à autre chose et t’assumes. Leur sentiment et leur version certainement c’est qu’ils pensent que De Zerbi va réussir à réveiller un vestiaire qui est complètement contre lui. »