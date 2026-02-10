Jérôme Rothen vend la mèche pour l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM, «t’as l’impression qu’il est en train de…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0), puis écrasé par le PSG (5-0) une dizaine de jours plus tard, l’OM est en pleine crise et Roberto De Zerbi pourrait ne pas y résister. L’avenir du technicien italien interroge, mais Jérôme Rothen estime que l’on a déjà des indications sur la suite de son aventure à Marseille.

Comme expliqué par le journaliste Florent Germain dans l’After Foot sur RMC lundi soir, l’avenir de Roberto De Zerbi est encore flou. Le technicien italien, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, se pose logiquement des questions après l’enchaînement de mauvais résultats de son équipe et surtout l’humiliation face au PSG (5-0) dimanche soir, alors qu’un « malaise » existe entre les joueurs et le staff.

OM : Les joueurs déstabilisés à cause de RMC ? La théorie qui fait bondir Dugarry https://t.co/Pla3Al2mwj — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« T’as l’impression qu’il est en train de tenir » Pour Jérôme Rothen, si Roberto De Zerbi est toujours en place deux jours après la défaite au Parc des Princes, c’est certainement qu’il va rester à l’OM. « T’as l’impression qu’il est en train de tenir dans tous les cas. S’il avait dû partir, il l’aurait fait après ce match contre le PSG. Hier, on était lundi, en général, c’est décrassage ou journée de repos pour les joueurs, il y a de quoi mettre tout sur la table », a-t-il déclaré ce mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC.