Mercato : Un Ballon d'Or en colère, Mbappé va tout rafler

Arnaud De Kanel

Élu Ballon d'Or en 2018 après une saison exceptionnelle, Luka Modric vit une saison très compliquée avec le Real Madrid. Le milieu de terrain croate joue très peu alors que les dirigeants lui avaient promis un gros temps de jeu lors de sa prolongation. Cette situation acte la fin de son aventure dans la capitale espagnole et cela va faire un grand heureux : Kylian Mbappé, qui va en profiter pour récupérer le numéro 10.

Luka Modric est une véritable légende du Real Madrid. En fin de contrat l'été dernier, le Ballon d'Or 2018 s'était mis d'accord pour prolonger d'une année supplémentaire, à l'instar de Toni Kroos, avec la promesse d'un temps de jeu assez conséquent. Mais le Real Madrid n'a pas tenu ses promesses et un point de non-retour aurait été atteint.

Modric furieux après le Real Madrid

D'après les informations de Relevo , Luka Modric serait en colère après le Real Madrid à propos de son temps de jeu. Le Croate pensait jouer un rôle important au moment de sa prolongation mais Carlo Ancelotti ne lui accorde plus la même confiance qu'avant. « J'ai parlé de ça beaucoup de fois avec vous et certaines fois avec Luka. C'est un joueur qui est habitué à jouer quasiment tous les matchs. C'est un peu plus difficile pour lui plus que pour d'autres que d'être sur le banc et c'est normal, je le comprends. Je le respecte. Son comportement est très professionnel, très sérieux et il continue de se battre pour jouer. Il peut jouer n'importe quel match, y compris celui contre le Rayo », confiait notamment le manger italien en conférence de presse samedi. Tout semble indiquer que Luka Modric a pris la décision de quitter le Real Madrid à l'issue de la saison et il va, sans le vouloir, faire un beau cadeau à Kylian Mbappé.

Le 10 de Modric pour Mbappé ?

Bien parti pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain, Kylian Mbappé devrait donc récupérer le numéro 10 de Luka Modric ! L'actuel attaquant du PSG devrait somme tout logique hériter du prestigieux numéro car le 7 est propriété de Vinicius Jr.