Mercato : RMC milite pour le transfert d'un attaquant français au PSG !

Cet été, le PSG devrait se mettre en quête de renforts offensifs. Et alors que la piste menant à Julian Alvarez prend de l'ampleur, sur RMC, on verrait bien un autre attaquant rejoindre le club parisien. Kevin Diaz et Walid Acherchour militent ainsi pour un transfert d'Eli Junior Kroupi, qui a réalisé une belle saison à Bournemouth.
Durant le mercato à venir, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif. C'est ainsi que la piste menant à Julian Alvarez a circulé ces dernières semaines. Mais sur le plateau de l'After Foot, Kevin Diaz milite pour le transfert d'un autre joueur : Eli Junior Kroupi.
Kroupi, le gros coup du PSG ?
« Eli Junior Kroupi, je lui conseille tous les jours d'aller au PSG. Il joue à Bournemouth, il s'en fout d'être remplaçant en Ligue des champions, il ne la joue pas aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre la bague. Je te fais le parallèle avec la NBA. L'idée c'est de venir prendre la Coupe, le CV, l'oseille, l'expérience, des Ligues 1, deux ou trois Coupes de France et peut-être une ou deux Ligues des champions », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant que Walid Archerchour ne valide à son tour l'idée d'en transfert d'Eli Junior Kroupi au PSG.
«Je lui conseille tous les jours d'aller au PSG»
« Est-ce qu'Eli Junior Kroupi prendrait le risque de sortir de Premier League ? Pour aller au PSG en tant que Français, par rapport au pont qu'il peut réaliser en allant au PSG avec l'équipe de France, on l'a vu avec d'autres joueurs français, c'est un accélérateur de carrière. C'est plus facile pour le PSG d'aller prendre un Eli Junior Kroupi qu'un Julian Alvarez. Il y a des prétendants, mais pour Alvarez aussi et pour sortir un joueur de l'Atletico... (il soupire). À Bournemouth, si tu mets le prix, tu le sors », assure-t-il au micro Generation After, toujours sur RMC.