Mercato : RMC milite pour le transfert d'un attaquant français au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se mettre en quête de renforts offensifs. Et alors que la piste menant à Julian Alvarez prend de l'ampleur, sur RMC, on verrait bien un autre attaquant rejoindre le club parisien. Kevin Diaz et Walid Acherchour militent ainsi pour un transfert d'Eli Junior Kroupi, qui a réalisé une belle saison à Bournemouth.

Durant le mercato à venir, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif. C'est ainsi que la piste menant à Julian Alvarez a circulé ces dernières semaines. Mais sur le plateau de l'After Foot, Kevin Diaz milite pour le transfert d'un autre joueur : Eli Junior Kroupi.

Kroupi, le gros coup du PSG ? « Eli Junior Kroupi, je lui conseille tous les jours d'aller au PSG. Il joue à Bournemouth, il s'en fout d'être remplaçant en Ligue des champions, il ne la joue pas aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre la bague. Je te fais le parallèle avec la NBA. L'idée c'est de venir prendre la Coupe, le CV, l'oseille, l'expérience, des Ligues 1, deux ou trois Coupes de France et peut-être une ou deux Ligues des champions », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant que Walid Archerchour ne valide à son tour l'idée d'en transfert d'Eli Junior Kroupi au PSG.