Mercato - Real Madrid : La clause secrète qui pourrait faciliter le grand retour de Mourinho

Alexis Brunet

À la fin de cette saison, il est très probable que le Real Madrid dise adieu à Alvaro Arbeloa. Un nouveau coach devrait donc arriver chez les Madrilènes et dernièrement le nom de José Mourinho est revenu sur la table. Le Portugais pourrait faire son retour au sein de la Casa Blanca, en tout cas une clause dans son contrat pourrait le faciliter.

Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi, le Real Madrid n’a plus que la Liga à jouer. Malheureusement pour les Madrilènes, cela ne devrait pas se terminer avec un titre, car les coéquipiers de Kylian Mbappé sont actuellement devancés de neuf points par le FC Barcelone. La Casa Blanca se dirige donc vers une nouvelle saison sans titre et cela pourrait entraîner un gros départ.

🚨 𝗔𝗥𝗕𝗘𝗟𝗢𝗔 🇪🇸 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗦𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗦𝗧 𝗘́𝗩𝗢𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗟'𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗦𝗘́ 𝗠𝗢𝗨𝗥𝗜𝗡𝗛𝗢 🇵🇹 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟. 👇



🗣️ « 𝗝𝗲 𝗺'𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, il peut aimer une publication de José Mourinho 🇵🇹 ou de Julia Roberts 🇺🇸.… pic.twitter.com/4srA5EyGQm — Actu Foot (@ActuFoot_) April 23, 2026

Une clause pourrait faciliter l’arrivée de Mourinho au Real Madrid Forcément dans une telle situation, c’est souvent l’entraîneur qui trinque. De plus en plus, les rumeurs affirment qu’Alvaro Arbeloa ne sera plus le coach du Real Madrid la saison prochaine. Florentino Pérez serait déjà en train de lui chercher un successeur et José Mourinho ferait partie des pistes. Le Portugais serait ouvert à cette possibilité et, selon Sport, une clause présente dans son contrat pourrait faciliter son retour à Madrid. À la fin de la saison, le Special One aura 10 jours pour décider de son avenir et s’il souhaite quitter le Benfica Lisbonne, alors cela ne coûtera rien au club intéressé alors qu’il est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027.