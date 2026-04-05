Mercato - PSG : Un Parisien est parti à l’OM, cette trahison l’a changé pour le reste de sa vie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG et l’OM ont beau être deux rivaux du football français, ça n’a pas empêché certains joueurs de passer d’un camp à un autre. Des trahisons qui ont bien évidemment déclenché la colère des supporters. Mais voilà que ça aurait eu d’autres conséquences. C’est ainsi qu’un transfert à Marseille aurait marqué au fer rouge un ex-entraîneur du PSG. Explications.

Adrien Rabiot, Timothy Weah, Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra, Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu… La liste des joueurs passés par l’OM et le PSG est très longue. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains joueurs ont donc porté les deux maillots. Il n’empêche que certains transferts ont fait plus parler que d’autres. Ça a notamment été le cas de Fabrice Fiorèse. Parti de Paris pour Marseille en 2004, il avait alors été considéré comme un véritable traite. De quoi même bouleverser Vahid Halilhodzic à l’époque, lui qui était alors l’entraîneur du PSG.

Avant le PSG, Luis Enrique était «obsédé» par une chose : une vieille connaissance balance tout ! https://t.co/LVsZW1rx1w — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Il s’est senti trahi en tant qu’homme » A l’instar des supporters du PSG, Vahid Halilhodzic aurait très mal vécu le départ de Fabrice Fiorèse à l’OM en 2004. Témoin de cela à l’époque, Jérôme Alonzo, ancien gardien du club de la capitale, a raconté dans des propos accordés au Parisien : « Quand Fiorèse est parti à l’OM, juste avant la reprise du championnat en 2004, il s’est senti trahi en tant qu’homme. Il est devenu plus dur ensuite ».