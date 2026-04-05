Mercato - PSG : Un Parisien est parti à l’OM, cette trahison l’a changé pour le reste de sa vie

Le PSG et l’OM ont beau être deux rivaux du football français, ça n’a pas empêché certains joueurs de passer d’un camp à un autre. Des trahisons qui ont bien évidemment déclenché la colère des supporters. Mais voilà que ça aurait eu d’autres conséquences. C’est ainsi qu’un transfert à Marseille aurait marqué au fer rouge un ex-entraîneur du PSG. Explications.
Adrien Rabiot, Timothy Weah, Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra, Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu… La liste des joueurs passés par l’OM et le PSG est très longue. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains joueurs ont donc porté les deux maillots. Il n’empêche que certains transferts ont fait plus parler que d’autres. Ça a notamment été le cas de Fabrice Fiorèse. Parti de Paris pour Marseille en 2004, il avait alors été considéré comme un véritable traite. De quoi même bouleverser Vahid Halilhodzic à l’époque, lui qui était alors l’entraîneur du PSG.
« Il s’est senti trahi en tant qu’homme »
A l’instar des supporters du PSG, Vahid Halilhodzic aurait très mal vécu le départ de Fabrice Fiorèse à l’OM en 2004. Témoin de cela à l’époque, Jérôme Alonzo, ancien gardien du club de la capitale, a raconté dans des propos accordés au Parisien : « Quand Fiorèse est parti à l’OM, juste avant la reprise du championnat en 2004, il s’est senti trahi en tant qu’homme. Il est devenu plus dur ensuite ».
« Je pense qu'il a raté sa carrière à cause de ce choix »
Le transfert de Fabrice Fiorèse aurait donc marqué Vahid Halilhodzic. L’ancien entraîneur du PSG avait notamment pu expliquer sur le choix de son ex-joueur : « Écoutez, je n'aime pas trop parler de ce transfert, car c'est inexplicable. Quelle faute il a fait pour sa carrière ! En début de saison, il avait prolongé son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Il était vice-capitaine et candidat à l'équipe de France. Puis à un moment donné, il a dit : "je veux partir". Je n'ai rien compris. Quand je pense à ça, pffff… Je pense qu'il a raté sa carrière à cause de ce choix. Quand vous prolongez pour quatre ans, c'est que vous donnez une confiance totale pour l'avenir du club. Je lui en veux encore ? Non. C'est lui qui s'est trompé avec ce choix. Moi, j'étais surpris et consterné. Il avait fait la meilleure saison de sa vie en 2003-04 ».