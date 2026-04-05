Mercato - PSG : «Trop gros», l’entraîneur parisien a fait annuler son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, des transferts se jouent à rien lors du mercato. Du côté du PSG, plusieurs opérations ont ainsi échoué au dernier moment. C’est notamment ce qui est arrivé il y a quelques années au sein du club de la capitale. En 2003, l’entraîneur du PSG de l’époque avait alors refusé un attaquant… pour une histoire de poids.

Aujourd’hui, sur le banc du FC Nantes, on retrouve un certain Vahid Halilhodzic. Entraîneur emblématique de la Ligue 1, il a ainsi été appelé à la rescousse par les Canaris pour éviter de descendre à la fin de la saison. Le Bosnien retrouve ainsi un poste dans le championnat de France, lui qui a notamment déjà exercé sur le banc du PSG. Entre 2003 et 2005, Halilhodzic dirigeait ainsi le club de la capitale, où il était déjà l’entraîneur intransigeant qu’on connait aujourd’hui.

Avant le PSG, Luis Enrique était «obsédé» par une chose : une vieille connaissance balance tout ! https://t.co/LVsZW1rx1w — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Dis-lui qu’il dégage » Alors que Vahid Halilhodzic est souvent qualifié d’entraîneur très strict, il avait pu le démontrer quand il entraînait le PSG. Et c’est ainsi qu’un joueur en a fait les frais en voyait son transfert à Paris capoter au dernier moment. En effet, comme le rappelle Le Parisien, en 2003, Demis Nikolaidis devait rejoindre le club de la capitale. Tout était alors ficelé pour la signature de l’attaquant grec. C’était finalement sans compter sur Vahid Halilhodzic. « Dis-lui qu’il dégage. Il est trop gros », aurait-il lâché à l’attaché de presse alors que Nikolaidis avait semble-t-il 3kg de trop.