Mercato - PSG : Le transfert de Mauro Icardi au coeur d'une énorme polémique ?

Publié le 2 juin 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que le PSG a enregistré l’arrivée de Mauro Icardi de manière définitive l’été dernier, ce transfert vaudrait au club de la capitale un petit démêlé avec la FIFA.

En quête d’un successeur à Edinson Cavani à un an du terme de son contrat, le PSG avait choisi de miser sur Mauro Icardi à l’été 2019. Blacklisté à l’Inter, l’Argentin était ainsi arrivé à Paris dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat. Et bien que sa seconde partie de saison 2019/2020 fut délicate, Leonardo a choisi de l’acheter aux Nerazzuri , chose qui a conduit Mauro Icardi à être la recrue parisienne la plus onéreuse de la précédente fenêtre estivale des transferts. Seulement voilà, un an plus tard, cette opération conduit le PSG à avoir quelques démêlés avec la FIFA.

Le PSG et l’Inter ont violé l'interdiction de la tierce propriété