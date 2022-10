Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prépare un transfert colossal pour oublier Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 02h15

Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG semble de plus en plus incertain, le club de la capitale pourrait être contraint de recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, la presse italienne assure que Lautaro Martinez intéresserait le PSG. Et Lionel Messi pourrait servir d'intermédiaire.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les rumeurs. Et pour cause, l'attaquant français aurait déjà réclamé son départ, seulement quelques mois après son prolongation de contrat au PSG. Une situation qui pousse le Qatar à trouver un nouvel attaquant. Et l'idée pourrait venir de Serie A.

Lautaro Martinez dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG s'intéresserait à Lautaro Martinez. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Inter Milan, l'attaquant de 25 ans aurait ainsi taper dans l'œil de Luis Campos en vue de l'été prochain. Et les Parisiens auraient déjà un atout de taille..

Messi, l'arme secrète du PSG ?

Dans cette optique, le PSG peut compter sur Lionel Messi pour jouer les intermédiaires de luxe dans ce dossier. Le numéro 30 du club parisien connaît effectivement parfaitement son compatriote et pourrait convaincre Lautaro Martinez de le rejoindre au PSG afin de reformer le duo d'attaque de l'Albiceleste.