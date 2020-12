Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est invité à prendre une décision radicale avec une star du club !

Publié le 3 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le contrat d'Angel Di Maria prend fin en juin prochain, Jérôme Alonzo estime que le PSG ne devrait pas prolonger l'Argentin.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir gérer plusieurs dossiers très chauds concernant la situation contractuelle de plusieurs joueurs du PSG. Et alors que les cas de Neymar et Kylian Mbappé cristallisent l'attention, c'est bien l'avenir d'Angel Di Maria qui représente le dossier le plus chaud à court terme. Et pour cause, le contrat de l'Argentin prend fin en juin prochain et bien que les discussions soient entamées, Jérôme Alonzo se demande si la prolongation du Fideo est nécessaire.

«Di Maria n’est pas indispensable au PSG»