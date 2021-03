Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les doutes d’Adil Rami sur Pablo Longoria…

Publié le 4 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Chamboulant totalement l’organigramme de l’OM, Frank McCourt a décidé de nommer Pablo Longoria comme président. Un choix qui suscite certaines incertitudes chez Adil Rami.

Un nouveau chapitre débute du côté de l’OM. Et pour relancer son projet sur la Canebière, Frank McCourt a opéré une énorme révolution. Alors que Jorge Sampaoli arrive comme entraîneur, cela bouge également au sein de la direction. Exit Jacques-Henri Eyraud, qui était alors président, et c’est Pablo Longoria qui vient le remplacer à la tête de l’OM, recevant ainsi une énorme promotion alors qu’il était alors « Head of Football ». En seulement quelques mois, l’Espagnol connait donc une ascension folle au sein du club phocéen. Et alors que Frank McCourt mise énormément sur Longoria, Adil Rami est plus dubitatif…

« Ça me turlupine… »