Mercato : Le PSG «prêt à mettre beaucoup d'argent» sur un grand attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherchera probablement à renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif qui pourrait voir partir Gonçalo Ramos. Dans cette optique, le club parisien aurait une grosse enveloppe pour recruter un nouvel attaquant qui pourrait être un certain Harry Kane.

A l'approche du mercato estival, le PSG s'active en coulisses et pourrait notamment tenter de renforcer son secteur offensif. Et selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, le club parisien surveillerait notamment Harry Kane pour lequel une grosse somme pourrait être investie.

Le PSG tente le coup Harry Kane ? « J'ai entendu dire que le PSG était à la recherche d'un attaquant comme Harry Kane – et qu'il était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour l'acquérir. Donc ils sont concentrés sur Harry Kane. Donc on ne sait jamais. Si le Bayern Munich gagne tout, peut-être qu'Harry Kane se dira : "Oh peut-être que je pourrais avoir un nouveau challenge et je serais plus proche de l'Angleterre en vivant à Paris". Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il réfléchisse comme ça. Cependant, s'il y a une offre qui arrive, on ne peut jamais savoir », confie le journaliste allemand dans le podcast Bayern Inside avant d'évoquer les discussions concernant une prolongation du contrat d'Harry Kane.