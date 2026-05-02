Mercato : Le PSG «prêt à mettre beaucoup d'argent» sur un grand attaquant ?

Cet été, le PSG cherchera probablement à renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif qui pourrait voir partir Gonçalo Ramos. Dans cette optique, le club parisien aurait une grosse enveloppe pour recruter un nouvel attaquant qui pourrait être un certain Harry Kane.
A l'approche du mercato estival, le PSG s'active en coulisses et pourrait notamment tenter de renforcer son secteur offensif. Et selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, le club parisien surveillerait notamment Harry Kane pour lequel une grosse somme pourrait être investie.
Le PSG tente le coup Harry Kane ?
« J'ai entendu dire que le PSG était à la recherche d'un attaquant comme Harry Kane – et qu'il était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour l'acquérir. Donc ils sont concentrés sur Harry Kane. Donc on ne sait jamais. Si le Bayern Munich gagne tout, peut-être qu'Harry Kane se dira : "Oh peut-être que je pourrais avoir un nouveau challenge et je serais plus proche de l'Angleterre en vivant à Paris". Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il réfléchisse comme ça. Cependant, s'il y a une offre qui arrive, on ne peut jamais savoir », confie le journaliste allemand dans le podcast Bayern Inside avant d'évoquer les discussions concernant une prolongation du contrat d'Harry Kane.
«Ils sont concentrés sur Harry Kane»
« C'est VRAI : le Bayern Munich souhaiterait prolonger le contrat d'Harry Kane avant la Coupe du monde. Les deux parties sont tout à fait sereines pour l'instant. Kane se sent très bien dans sa situation actuelle au Bayern. Il rêve de remporter la Ligue des champions et de réaliser de très bonnes performances dans toutes les compétitions cette saison. Comme je l’ai mentionné, une réception a été organisé après la défaite en Ligue des champions contre le PSG. La famille de Harry Kane était également présente – sa femme, son père et son frère (ainsi que leurs familles respectives) – ce qui montre bien qu’il se sent parfaitement bien à Munich », ajoute Christian Falk.