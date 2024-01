L’OL prépare encore un gros coup sur le mercato

Arnaud De Kanel

En feu depuis le début du mercato, l'OL vient tout juste d'officialiser le transfert de Nemanja Matic. Un nouveau renfort de poids au milieu de terrain pour les Gones qui n'ont visiblement pas dit leur dernier mot puisqu'ils aimeraient désormais recruter un milieu évoluant en Premier League, du côté de Tottenham.

Les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous pour l'OL et l'embellie n'aura été que de courte durée. Néanmoins, les Gones ne perdent pas espoir et ils trouvent refuge sur le mercato pour se redonner le moral. Alors que Nemanja Matic vient de s'engager avec l'OL, les dirigeants rhodaniens souhaiteraient attirer un nouveau grand nom de la scène européenne.

L'OL sur Höjbjerg

Malgré l'arrivée de Nemanja Matic, l'OL aimerait tout de même enrôler un nouveau milieu de terrain. Selon Foot Mercato , les Gones étudieraient la piste menant à l'international danois Pierre-Emile Höjbjerg. En manque de temps de jeu à Tottenham, l'ancien joueur du Bayern souhaite se relancer en vue de l'Euro 2024.

Un profil qui séduit