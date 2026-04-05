«On va couper court à ça…» : Un joueur ne veut pas entendre parler de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste au mois de mai prochain, nombreux sont les joueurs qui aimeraient entendre leur nom être appelé par le sélectionneur de l’équipe de France. Il y en a en revanche un qui ne veut pas qu’on lui parle de la sélection, même s’il pourrait prétendre à une place au vu de ses statistiques.

Battu par le LOSC (1-2), puis tenu en échec par Metz (0-0), Rennes a renoué avec la victoire samedi, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Brest (3-4). L’OL ayant lâché des points ce dimanche face à Angers (0-0), les Rennais ne sont désormais plus qu’à une longueur des Gones au classement et peuvent même rêver d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

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Revivez les 16 buts du meilleur buteur de @Ligue1 Esteban Lepaul 💥 pic.twitter.com/KNZwYKTWA4 — L1+ (@ligue1plus) April 4, 2026

« On va couper court à ça, ce n'est pas d'actualité » Dans cette optique, Rennes peut compter sur son attaquant Estéban Lepaul, auteur d’un doublé sur penalty contre Brest. L’attaquant âgé de 25 ans est même désormais en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, à égalité avec Joaquin Panichelli (16), blessé et absent jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, malgré ses bonnes performances, celui qui est arrivé en provenance d’Angers l’été dernier ne veut pas entendre parler de l’équipe de France.