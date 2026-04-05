«On va couper court à ça…» : Un joueur ne veut pas entendre parler de l’équipe de France !

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste au mois de mai prochain, nombreux sont les joueurs qui aimeraient entendre leur nom être appelé par le sélectionneur de l’équipe de France. Il y en a en revanche un qui ne veut pas qu’on lui parle de la sélection, même s’il pourrait prétendre à une place au vu de ses statistiques.
Battu par le LOSC (1-2), puis tenu en échec par Metz (0-0), Rennes a renoué avec la victoire samedi, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Brest (3-4). L’OL ayant lâché des points ce dimanche face à Angers (0-0), les Rennais ne sont désormais plus qu’à une longueur des Gones au classement et peuvent même rêver d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.
« On va couper court à ça, ce n'est pas d'actualité »
Dans cette optique, Rennes peut compter sur son attaquant Estéban Lepaul, auteur d’un doublé sur penalty contre Brest. L’attaquant âgé de 25 ans est même désormais en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, à égalité avec Joaquin Panichelli (16), blessé et absent jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, malgré ses bonnes performances, celui qui est arrivé en provenance d’Angers l’été dernier ne veut pas entendre parler de l’équipe de France.
Objectif meilleur buteur de L1 pour Lepaul
« On va couper court à ça, ce n'est pas d'actualité. J'ai encore des buts à mettre et on a des places à gagner encore pour une qualification européenne », a répondu Estéban Lepaul quand il a été interrogé à ce sujet en zone mixte. Comme il le confiait avant la trêve internationale, l’attaquant du Stade Rennais vise en revanche le titre de meilleur buteur du championnat : « J'ai envie de terminer ma saison tranquillement, sans me prendre la tête, en réalisant des objectifs que je me suis fixé et en allant chercher ce titre de meilleur buteur de Ligue 1. Maintenant qu'on y est, on ne peut plus se cacher et faire comme s'il n'existait pas. Je vais m'accrocher le plus longtemps possible à ce wagon de tête. » Si Joaquin Panichelli n’est plus dans la course, c’est encore le cas de Mason Greenwood, qui compte un but de retard sur Estéban Lepaul.