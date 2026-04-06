Signature au PSG : Le recrutement d’un joueur de légende est parti d’une blague, c’était improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vu passer certains joueurs de légende dans ses rangs depuis la création du club, et ce fut notamment le cas de ce gardien emblématique qui avait débarqué au Parc des Princes à la surprise générale il y a quelques années. Il faut dire que son transfert au PSG repose tout simplement sur une blague... Explications.

Les faits remontent à l'été 2018, alors que l'équipe de France venait tout juste de remporter la Coupe du Monde en Russie. Un joueur emblématique du football italien arrivait au terme de son contrat avec la Juventus Turin, et contre toute attente, il avait fini par débarquer au PSG au coeur de l'été. Un joueur au palmarès exceptionnel, qui a tout remporté au cours de sa carrière (hormis le Ballon d'Or), et qui venait donc concurrencer Alphonse Areola au poste de gardien au PSG : il s'agit bien sûr de Gianluigi Buffon.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« C'était une blague » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2020, Buffon livrait les coulisses improbables de sa signature au PSG deux ans auparavant : « Vers le mois de mars, mon agent vient à Turin et on discute. Il demande si je veux vraiment arrêter. Je lui dis oui et, en plaisantant, j'ajoute : "Bon, si le Real Madrid, le PSG ou le Barça t'appelle, tu me le dis." C'était une blague. Parce que je ne remets pas en question mon niveau, mais un club comme ça ne prend pas un joueur de 40 ans, d'habitude », a indiqué l'ancien joueur du PSG. Mais cette blague est finalement devenue réalité...