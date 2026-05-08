PSG : Une grosse surprise réclamée avec Zaïre-Emery cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance XXL mercredi avec le PSG face au Bayern Munich au poste de latéral droit, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois prouvé qu’il avait toutes les qualités pour être davantage d’une solution de dépannage dans ce rôle. Et plusieurs consultants réclament désormais à Didier Deschamps de le faire évoluer dans ce registre cet été avec l’équipe de France en Coupe du Monde…

En l’absence d’Achraf Hakimi blessé, et faute de doublure à ce poste de latéral droit au PSG, Luis Enrique avait opté pour sa solution de repli habituelle : Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de formation a rendu une très bonne copie mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions, et n’a pas manqué d’impressionner les observateurs. Certains réclament d’ailleurs une surprise de dernière minute avec Zaïre-Emery, puisqu’ils aimeraient voir le titi du PSG titulaire au poste de latéral droit avec l’équipe de France à la Coupe du Monde cet été.

« Il doit être titulaire arrière droit » C’est notamment le cas de Daniel Riolo au micro de l’After Foot, sur RMC Sport : « Je suis 1000% d’accord. Warren est titulaire chez les Bleus à droite. Il doit être titulaire arrière droit. Koundé ? Fin juin, il y a les collections automne-hiver… (…) Pour les défilés, c’est une blague récurrente, il a le droit d’être bon et de faire ce qu’il veut à côté. Mais il se trouve que sérieusement, je pense qu’aujourd’hui, la question se pose de savoir si Warren ne ferait pas mieux que lui au poste d’arrière droit. Ce n’est pas faux de dire que Koundé est vraiment en retrait cette année au Barça », indique Riolo sur le milieu de terrain du PSG.