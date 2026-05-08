PSG : Une grosse surprise réclamée avec Zaïre-Emery cet été !

Auteur d’une performance XXL mercredi avec le PSG face au Bayern Munich au poste de latéral droit, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois prouvé qu’il avait toutes les qualités pour être davantage d’une solution de dépannage dans ce rôle. Et plusieurs consultants réclament désormais à Didier Deschamps de le faire évoluer dans ce registre cet été avec l’équipe de France en Coupe du Monde…
En l’absence d’Achraf Hakimi blessé, et faute de doublure à ce poste de latéral droit au PSG, Luis Enrique avait opté pour sa solution de repli habituelle : Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de formation a rendu une très bonne copie mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions, et n’a pas manqué d’impressionner les observateurs. Certains réclament d’ailleurs une surprise de dernière minute avec Zaïre-Emery, puisqu’ils aimeraient voir le titi du PSG titulaire au poste de latéral droit avec l’équipe de France à la Coupe du Monde cet été.
« Il doit être titulaire arrière droit »
C’est notamment le cas de Daniel Riolo au micro de l’After Foot, sur RMC Sport : « Je suis 1000% d’accord. Warren est titulaire chez les Bleus à droite. Il doit être titulaire arrière droit. Koundé ? Fin juin, il y a les collections automne-hiver… (…) Pour les défilés, c’est une blague récurrente, il a le droit d’être bon et de faire ce qu’il veut à côté. Mais il se trouve que sérieusement, je pense qu’aujourd’hui, la question se pose de savoir si Warren ne ferait pas mieux que lui au poste d’arrière droit. Ce n’est pas faux de dire que Koundé est vraiment en retrait cette année au Barça », indique Riolo sur le milieu de terrain du PSG.
« Il a fait une meilleure saison à ce poste que Koundé »
Même son de cloche pour Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, dans L’EQUIPE du Soir : « Zaïre-Emery est le meilleur arrière droit français, donc je pense qu'il doit être titulaire à la Coupe du monde. Il a fait une meilleure saison à ce poste que Jules Koundé. Sur les grands matches, il est meilleur que Jules Koundé à ce poste. Et ce soir, il l'a montré aux yeux du monde entier. Donc je pense que Warren Zaïre-Emery doit être titulaire à la Coupe du monde au poste d'arrière droit », a-t-il confié. Le message est passé pour Didier Deschamps…