PSG : La «bonne nouvelle pour les finances» annoncée sur La Chaine L’Equipe

Le PSG sera-t-il au rendez-vous du dernier carré de la Ligue des Champions ? En battant Liverpool (2-0) dans son quart de finale aller, le club de la capitale a pris une sérieuse option. Alors qu’une qualification permettrait bien évidemment au PSG de gagner un peu plus d’argent, voilà que ce match face aux Reds va permettre de faire rentrer de l’argent dans les caisses d'une autre façon. Explications.
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le PSG rêve de réaliser le doublé. Le club de la capitale est d’ailleurs toujours en course et est bien parti pour se qualifier pour le dernier carré. En effet, lors de son quart de finale aller, Paris a pris une avance de deux buts sur Liverpool (2-0). Sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi, c’est Désiré Doué qui avait ouvert le score pour le PSG avant que Khvicha Kvaratskhelia double la mise.
« Il fait mal aux adversaires »
Une fois de plus, Khvicha Kvaratskhelia a encore crevé l’écran et a été décisif lors d’une soirée de Ligue des Champions. Face à Liverpool, le Géorgien a impressionné. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Giovanni Castaldi a été jusqu’à le décrire comme un joueur « méchant », expliquant : « Il est dur en fait, il a le regard qui change sur ces soirées là. Il est là pour faire mal, pour faire du mal à l’adversaire. Je trouve qu'il a cette immense qualité comparé à ses 3 camarades d’attaque que sont Barcola, Doué, Dembélé, quand il est devant le but, tu sais qu'il va aller au bout, tu sais qu'il va finir, que le pied ne va pas trembler. Pour les gens qui ne peuvent pas malheureusement aller au stade, il faut se rendre compte que c’est un monstre physique. Il fait mal aux adversaires ».
« Ça va floquer son nom »
A l’occasion de l’émission de La Chaine L’Equipe, Grégory Ascher a lui expliqué comment Khvicha Kvaratskhelia va faire gagner de l’argent au PSG : « Je vais vous dire, c'est aussi une bonne nouvelle pour les finances du PSG. Ça va floquer son nom. Et comme il fait 200 kilomètres, ça va ramener un peu de sous ».