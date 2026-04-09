PSG : La «bonne nouvelle pour les finances» annoncée sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG sera-t-il au rendez-vous du dernier carré de la Ligue des Champions ? En battant Liverpool (2-0) dans son quart de finale aller, le club de la capitale a pris une sérieuse option. Alors qu’une qualification permettrait bien évidemment au PSG de gagner un peu plus d’argent, voilà que ce match face aux Reds va permettre de faire rentrer de l’argent dans les caisses d'une autre façon. Explications.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le PSG rêve de réaliser le doublé. Le club de la capitale est d’ailleurs toujours en course et est bien parti pour se qualifier pour le dernier carré. En effet, lors de son quart de finale aller, Paris a pris une avance de deux buts sur Liverpool (2-0). Sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi, c’est Désiré Doué qui avait ouvert le score pour le PSG avant que Khvicha Kvaratskhelia double la mise.

Un joueur du PSG victime d’une fausse information ? La presse espagnole monte au créneau pour assurer sa défense https://t.co/phfQ2k6j6G — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Il fait mal aux adversaires » Une fois de plus, Khvicha Kvaratskhelia a encore crevé l’écran et a été décisif lors d’une soirée de Ligue des Champions. Face à Liverpool, le Géorgien a impressionné. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Giovanni Castaldi a été jusqu’à le décrire comme un joueur « méchant », expliquant : « Il est dur en fait, il a le regard qui change sur ces soirées là. Il est là pour faire mal, pour faire du mal à l’adversaire. Je trouve qu'il a cette immense qualité comparé à ses 3 camarades d’attaque que sont Barcola, Doué, Dembélé, quand il est devant le but, tu sais qu'il va aller au bout, tu sais qu'il va finir, que le pied ne va pas trembler. Pour les gens qui ne peuvent pas malheureusement aller au stade, il faut se rendre compte que c’est un monstre physique. Il fait mal aux adversaires ».