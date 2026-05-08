PSG - Kvaratskhelia ne gagnera pas le Ballon d'Or : Voilà pourquoi !

Auteur d'une saison exceptionnelle, notamment en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a une nouvelle fois brillé mercredi soir lors de la qualification du PSG pour la finale. Néanmoins, l'international géorgien ne remportera pas le Ballon d'Or selon Walid Acherchour qui avance un argument imparable.
Auteur d'une nouvelle grande prestation mercredi soir à Munich, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le premier joueur de l'histoire à enchaîner sept rencontres en étant décisif en Ligue des champions. Par conséquent, le numéro 7 du PSG peut légitimement se présenter comme un candidat sérieux au Ballon d'Or. Mais Walid Acherchour n'y croit pas la simple raison que la Géorgie n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde.
L'absence à la Coupe du monde va coûter cher à Kvara
« Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.
«C'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien»
« Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel », ajoute Walid Acherchour.