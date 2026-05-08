PSG - Kvaratskhelia ne gagnera pas le Ballon d'Or : Voilà pourquoi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, notamment en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a une nouvelle fois brillé mercredi soir lors de la qualification du PSG pour la finale. Néanmoins, l'international géorgien ne remportera pas le Ballon d'Or selon Walid Acherchour qui avance un argument imparable.

Auteur d'une nouvelle grande prestation mercredi soir à Munich, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le premier joueur de l'histoire à enchaîner sept rencontres en étant décisif en Ligue des champions. Par conséquent, le numéro 7 du PSG peut légitimement se présenter comme un candidat sérieux au Ballon d'Or. Mais Walid Acherchour n'y croit pas la simple raison que la Géorgie n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde.

L'absence à la Coupe du monde va coûter cher à Kvara « Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.