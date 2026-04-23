PSG - Kvaratskhelia : Ce célèbre consultant retourne sa veste, «j’étais à deux doigts de déraper sur lui»

Khvicha Kvaratskhelia enchaîne les prestations de haute volée ces dernières semaines. Mercredi, l’international géorgien a inscrit un doublé face au FC Nantes (3-0), de bon augure en vue des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Pour Walid Acherchour, le numéro 7 est le « facteur X » de l’équipe dirigée par Luis Enrique.
Luis Enrique peut compter sur un Khvicha Kvaratskhelia en très grand forme pour cette fin de saison. Et cela tombe bien, le PSG va en avoir besoin dans ce sprint final, avec une double confrontation difficile qui s’annonce face au Bayern Munich en Ligue des champions. Au lendemain de la victoire contre le FC Nantes, au cours de laquelle Kvaratskhelia a inscrit un doublé, Walid Acherchour s’est enflammé pour l’international géorgien.
« Je le trouvais très feignant »
« Il est sur un run complètement fou, Ligue 1 ou Ligue des champions, il ne fait plus la différence alors qu’il la faisait en début de saison. Moi, j’étais à deux doigts de déraper sur Kvaratskhelia, j’avais les idées sombres, mais pas forcément insultantes mais même sur le joueur, parfois je doutais de sa capacité, son côté auto-suffisant, son rapport au ballon… Je le trouvais très feignant, qu’il traînait trop la pâte, et qu’il n’avait plus le pouvoir de décision. Et depuis qu’il l’a piqué contre Chelsea, quel joueur ! Évidemment qu’il est hyper utile et positif pour un collectif, mais parfois je trouvais qu’il avait trop la solution perso, qu’il forçait le tir. Là je trouve que dès qu’il arrive dans les 25 derniers mètres, il respecte le jeu », confie Acherchour dans le Winamax FC.
« C’est le facteur X du Paris Saint-Germain »
« Il y a aussi une sérénité dans son rapport au ballon qui a évolué sur les dernières semaines. Quand il arrive dans la surface de réparation, s’il doit poser, il pose. Il sait que là, plus personne ne peut le toucher car il est à 10000, il peut arrêter le temps. Comme le but contre Liverpool, contre Nantes », poursuit le chroniqueur, qui place Khvicha Kvaratskhelia au-dessus d’Ousmane Dembélé au PSG : « Là, c’est le facteur X du Paris Saint-Germain. Oui, on parle d’Ousmane Dembélé par rapport à son profil, ce qu’il va générer en terme de leadership et par rapport à l’animation où il est central, mais ce n’est plus le joueur en 1 contre 1 de l’époque. Le mec qui en 1 contre 1 peut prendre beaucoup de joueurs en Europe, c’est Kvaratskhelia. Donnez lui le ballon, il va en faire quelque chose. Il va ramener le ballon dans les 25 derniers mètres, et ça c’est quand même très très fort. »