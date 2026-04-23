PSG - Kvaratskhelia : Ce célèbre consultant retourne sa veste, «j’étais à deux doigts de déraper sur lui»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Khvicha Kvaratskhelia enchaîne les prestations de haute volée ces dernières semaines. Mercredi, l’international géorgien a inscrit un doublé face au FC Nantes (3-0), de bon augure en vue des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Pour Walid Acherchour, le numéro 7 est le « facteur X » de l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Luis Enrique peut compter sur un Khvicha Kvaratskhelia en très grand forme pour cette fin de saison. Et cela tombe bien, le PSG va en avoir besoin dans ce sprint final, avec une double confrontation difficile qui s’annonce face au Bayern Munich en Ligue des champions. Au lendemain de la victoire contre le FC Nantes, au cours de laquelle Kvaratskhelia a inscrit un doublé, Walid Acherchour s’est enflammé pour l’international géorgien.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Je le trouvais très feignant » « Il est sur un run complètement fou, Ligue 1 ou Ligue des champions, il ne fait plus la différence alors qu’il la faisait en début de saison. Moi, j’étais à deux doigts de déraper sur Kvaratskhelia, j’avais les idées sombres, mais pas forcément insultantes mais même sur le joueur, parfois je doutais de sa capacité, son côté auto-suffisant, son rapport au ballon… Je le trouvais très feignant, qu’il traînait trop la pâte, et qu’il n’avait plus le pouvoir de décision. Et depuis qu’il l’a piqué contre Chelsea, quel joueur ! Évidemment qu’il est hyper utile et positif pour un collectif, mais parfois je trouvais qu’il avait trop la solution perso, qu’il forçait le tir. Là je trouve que dès qu’il arrive dans les 25 derniers mètres, il respecte le jeu », confie Acherchour dans le Winamax FC.