PSG : Galtier se fait encore tacler ?

Benjamin Labrousse

Désormais mené par Luis Enrique, le PSG est sur de bons rails. Le club parisien a clairement évolué par rapport à la saison passée. Alors entraîneur, Christophe Galtier semblait parfois débordé par la situation. Bernard Lama lui, estime que l’Espagnol a une aura complètement différente de celle de ses prédécesseurs à Paris.

Le PSG a acquis une grande victoire. Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le club parisien a réussi à se qualifier pour le dernier carré, malgré avoir été défait au match aller (2-3). Après avoir réussi à inverser la tendance (1-4) au retour, le PSG a donc obtenu, pour la première fois de son histoire européenne après avoir perdu à l’aller, la qualification.

Le PSG euphorique, une star se fait clasher après Barcelone ! https://t.co/UAOlEUB0kJ pic.twitter.com/lME9HstyFl — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Luis Enrique à l’opposé de Christophe Galtier

Cette victoire parisienne est également celle de Luis Enrique. Arrivé cet été sur le banc du PSG, l’Espagnol a tout changé à Paris. Du style de jeu à la gestion de son effectif, l’ancien sélectionneur de l’Espagne offre aux Parisiens un tout autre fonctionnement que celui de ses prédécesseurs sur le banc comme Christophe Galtier, resté le temps d’une saison au PSG. Interrogé par le Parisien , l’ancien gardien et capitaine du club Rouge et Bleu Bernard Lama (1992-1997), estime également que les progrès du PSG sous Luis Enrique sont plus que notables.

« Il y a un coach qui maîtrise beaucoup mieux ses troupes »