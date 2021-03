Foot - PSG

PSG : François Hollande ne croit pas aux chances du PSG en Ligue 1 !

Publié le 15 mars 2021 à 21h05 par B.C. mis à jour le 15 mars 2021 à 21h06

Invité de la chaîne L’Équipe ce lundi soir, l’ancien président de la République François Hollande a donné son pronostic sur le vainqueur de la saison de Ligue 1, qui ne sera pas le PSG selon lui.