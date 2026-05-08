PSG - Départ de Mbappé en 2024 : Al-Khelaïfi avait tout de suite contacté Cyril Hanouna pour trinquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l’été 2024 alors qu’il était arrivé au terme de son contrat, Kylian Mbappé avait fait l’objet d’un véritable feuilleton à l’époque. Cyril Hanouna a lâché une drôle d’anecdote à ce sujet en révélé qu’il avait eu Nasser Al-Khelaïfi au téléphone au moment où le départ de Mbappé avait été acté, et il avait fait une prédilection au président du PSG à ce sujet.

Le PSG a validé mercredi soir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, la deuxième consécutive depuis le départ d’un certain Kylian Mbappé en 2024. De son côté, le capitaine de l’équipe de France se trouve en situation assez délicate du côté du Real Madrid où il semble bien parti pour enchainer une nouvelle saison sans titre majeur. Et Cyril Hanouna se rappelle d’ailleurs avoir imaginé ce scénario le jour où il a appris que Mbappé ne resterait pas au PSG en 2024…

Hanouna rigole de la situation de Mbappé Mercredi, au micro de Fun Radio, l’animateur s’est lâché à ce sujet : « On va pas se raconter d’histoires, on pense tous à Kylian Mbappé qui va passer la deuxième année de suite à regarder le PSG, chez lui devant son écran, à regarder le match de son ancienne équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Lui il sera en train de se faire une terrine de foie gras… C’est pas méchant ce que je dis, et limite ça me fait de la peine parce que c’est quand même un bon joueur. Mais là, c’est dingue quand même… », a indiqué Hanouna, avant de révéler avoir fêté le départ de Kylian Mbappé avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.