PSG - Arsenal : Voilà le joueur qui risque de provoquer des maux de tête à Luis Enrique...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa qualification en finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, le PSG a rendez-vous avec l'histoire une nouvelle fois face à Arsenal. Le 30 mai prochain, les hommes de Luis Enrique tenteront de conserver leur titre et les regards sont déjà tournés vers ce match. Certains joueurs ont marqué des points récemment et il y a des interrogations concernant le onze de départ à aligner. Luis Enrique va devoir faire des choix.

Malgré les difficultés rencontrées au cours de la saison, le PSG se retrouve une fois de plus en finale de la Ligue des champions. Face à Arsenal, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de décrocher un deuxième titre consécutif. Certains se posent déjà des questions quant à l'utilisation de certains joueurs pour ce fameux match, à l'instar de Warren Zaïre-Emery. A Luis Enrique de faire le meilleur choix possible.

Zaïre-Emery impressionne avec le PSG En l'absence d'Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a été aligné en défense face au Bayern Munich pour le match retour. Sa prestation a largement convaincu les observateurs et les supporters, qui pensent qu'il y a peut-être une option à aller chercher. Son positionnement sur le terrain pourrait être l'une des clés face à Arsenal. « C'est une très bonne question. C'est d'ailleurs la seule question sur le onze que Luis Enrique alignera à Budapest. Mais je ne pense pas que le choix soit fait. Zaïre-Emery apporte autre chose que Fabian Ruiz, un pressing plus intense, plus de volume, là où l'Espagnol propose un jeu plus varié, notamment dans sa gestion et ses choix de passe » répond le journaliste du Parisien Laurent Perrin à une question concernant l'avenir de Zaïre-Emery une fois qu'Achraf Hakimi et Fabian Ruiz seront de retour.