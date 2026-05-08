PSG - Arsenal : Johan Micoud annonce déjà sa préférence pour la finale de la Ligue des champions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la deuxième saison de suite, le PSG sera présent en finale de la Ligue des champions. Il s'agira d'une vraie opposition de style face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest en Hongrie. Mais Johan Micoud a déjà une préférence pour le scénario du match.

Tombeur du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG va disputer sa deuxième finale de suite après l'éclatante victoire contre l'Inter Milan la saison dernière (5-0). Cette fois-ci, c'est Arsenal qui va tenter d'empêcher le PSG de faire le doublé. Mais Johan Micoud affiche une préférence.

Micoud prend position pour PSG-Arsenal « Cela prouve que pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. Ils sont capables de faire un match aller avec un jeu vraiment léché et offensif, et ils sont capables de mettre le bleu de chauffe ce soir, et de défendre de manière extraordinaire. Luis Enrique, le travail qu’il a effectué, et qu’il a transmis à ce groupe, c’est extraordinaire. Oui, il y a des joueurs particuliers qui vont t’amener des résultats, mais l’état d’esprit, la faculté à pouvoir jouer collectivement avec et sans ballon, ça, c’est lui, et c’est exceptionnel. Donc bravo à ce PSG-là. Pour moi en plus, il y a un fond de jeu extraordinaire, que la dynastie du Real Madrid n’avait pas », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.