PSG - Arsenal : Johan Micoud annonce déjà sa préférence pour la finale de la Ligue des champions !

Pour la deuxième saison de suite, le PSG sera présent en finale de la Ligue des champions. Il s'agira d'une vraie opposition de style face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest en Hongrie. Mais Johan Micoud a déjà une préférence pour le scénario du match.
Tombeur du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG va disputer sa deuxième finale de suite après l'éclatante victoire contre l'Inter Milan la saison dernière (5-0). Cette fois-ci, c'est Arsenal qui va tenter d'empêcher le PSG de faire le doublé. Mais Johan Micoud affiche une préférence.
Micoud prend position pour PSG-Arsenal
« Cela prouve que pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. Ils sont capables de faire un match aller avec un jeu vraiment léché et offensif, et ils sont capables de mettre le bleu de chauffe ce soir, et de défendre de manière extraordinaire. Luis Enrique, le travail qu’il a effectué, et qu’il a transmis à ce groupe, c’est extraordinaire. Oui, il y a des joueurs particuliers qui vont t’amener des résultats, mais l’état d’esprit, la faculté à pouvoir jouer collectivement avec et sans ballon, ça, c’est lui, et c’est exceptionnel. Donc bravo à ce PSG-là. Pour moi en plus, il y a un fond de jeu extraordinaire, que la dynastie du Real Madrid n’avait pas », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.
«Cela prouve que pour moi, c’est la meilleure équipe du monde»
« C’était toujours un peu poussif, très tactique, et puis il y avait des joueurs qui faisaient un exploit. Mais là, arriver deux fois à aller en Ligue des Champions d’affilée, c’est extraordinaire. C’est à la fois unique, et ils peuvent être fiers de ça. On dit toujours que d’en gagner une c’est magnifique, mais que de confirmer c’est toujours plus dur. Et donc ça montre que… Encore plus avec la saison longue, la Coupe du Monde des clubs au milieu… Finalement, ils ont eu des blessures dans la saison et c’est le seul moment où ils pouvaient se reposer… Ça leur a permis d’être en forme au bon moment. Il y a encore une marche, ça va être aussi un moment particulier avec deux oppositions de styles, mais en espérant que ce soit le Paris Saint-Germain qui l’emporte, pour le foot », ajoute Johan Micoud.