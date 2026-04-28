PSG : Après l'échec Mbappé, Luis Enrique a réussi son coup avec Kvaratskhelia !

Amadou Diawara

Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, le 5 juillet 2023, Luis Enrique a fait tout son possible pour aider Kylian Mbappé à mieux défendre. Toutefois, le coach du PSG n'a pas réussi sa mission avec son ancien numéro 7. Au contraire, l'Espagnol a permis à Khvicha Kvaratskhelia de faire d'énormes progrès dans ce domaine.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une année. Par conséquent, l'international français a disputé une seule saison sous la houlette de Luis Enrique - arrivé à Paris lors de l'été 2023 - avant de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Lors de leur cohabitation au PSG, l'entraineur espagnol a tenté le tout pour le tout pour convaincre Kylian Mbappé de faire les efforts défensifs. Toutefois, Luis Enrique n'a jamais réussi à faire passer un cap à son ex-numéro 7 dans ce domaine.

Blessure de Kylian Mbappé : L'annonce officielle du Real Madrid ! https://t.co/otOMrhQv13 — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis Enrique» Lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 80M€ pour arracher l'international géorgien au Napoli. Et en seulement quelques mois, Luis Enrique a fait progresser son nouveau numéro 7 dans le travail défensif. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le joueur ce lundi après-midi.