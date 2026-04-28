PSG : Après l'échec Mbappé, Luis Enrique a réussi son coup avec Kvaratskhelia !

Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, le 5 juillet 2023, Luis Enrique a fait tout son possible pour aider Kylian Mbappé à mieux défendre. Toutefois, le coach du PSG n'a pas réussi sa mission avec son ancien numéro 7. Au contraire, l'Espagnol a permis à Khvicha Kvaratskhelia de faire d'énormes progrès dans ce domaine.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une année. Par conséquent, l'international français a disputé une seule saison sous la houlette de Luis Enrique - arrivé à Paris lors de l'été 2023 - avant de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Lors de leur cohabitation au PSG, l'entraineur espagnol a tenté le tout pour le tout pour convaincre Kylian Mbappé de faire les efforts défensifs. Toutefois, Luis Enrique n'a jamais réussi à faire passer un cap à son ex-numéro 7 dans ce domaine.
«Je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis Enrique»
Lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 80M€ pour arracher l'international géorgien au Napoli. Et en seulement quelques mois, Luis Enrique a fait progresser son nouveau numéro 7 dans le travail défensif. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le joueur ce lundi après-midi.
«Il m'a vraiment poussé»
« Techniquement, j'étais aussi bon à Naples. Je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis Enrique, il m'a vraiment poussé. Avec ce coach, on doit défendre comme des défenseurs. Je me suis amélioré techniquement en défense. On a de supers entraînements, où on travaille sur l'équipe », s'est réjoui Khvicha Kvaratskhelia, attaquant du PSG, en conférence de presse. Reste à savoir si cela portera ses fruits ce mardi soir. Pour rappel, le club de la capitale reçoit le Bayern au Parc des Princes, et ce, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.