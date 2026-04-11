Projet à 300M€ : Une «perte considérable» est redoutée avec le PSG

Pierrick Levallet

Alors que la fin de saison approche et qu’il doit préparer son mercato, le PSG travaille en parallèle sur un autre projet dans la capitale. Celui-ci pourrait bien coûter jusqu’à 300M€. Et alors que les négociations devraient être relancées, un scénario bien précis serait particulièrement redouté avec les champions d’Europe 2025.

Alors que de grandes échéances attendent encore le PSG cette saison et que le mercato approche, les dirigeants parisiens plancheraient en parallèle sur un autre projet de taille. Le club de la capitale pourrait mettre sur pied une entreprise considérable, qui pourrait atteindre la barre des 300M€. Un scénario serait toutefois redouté avec les Rouge-et-Bleu.

Mercato - PSG : Un gros contrat lui est proposé, il va bientôt dire oui à Nasser Al-Khelaïfi ? https://t.co/ubuqoQm2tV — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

«Laisser partir le Paris Saint-Germain hors de Paris serait une faute politique» Le PSG chercherait en effet à racheter le Parc des Princes, et le prix de 300M€ a récemment été évoqué. Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, craint toutefois un départ de la formation parisienne. « Il est désormais temps de débloquer la situation. Car l’enjeu est majeur. Sans accord, le club envisage des alternatives hors de Paris. Je veux le dire clairement : laisser partir le Paris Saint-Germain hors de Paris serait une faute politique, urbaine et historique. Le départ du Paris Saint-Germain serait une perte considérable » a-t-il d’abord expliqué dans sa missive envoyée aux conseillers de Paris, rapportée par Le Parisien.