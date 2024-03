Mbappé - PSG : Luis Enrique évite une polémique et s’explique

Alexis Brunet

Dernièrement, Luis Enrique avait pris l'habitude de se passer de Kylian Mbappé, en ne le mettant pas titulaire, ou bien en le faisant sortir en cours de match. Cela est largement commenté à chaque fois, et face à l'OM, le coach du PSG a tranché. Il a décidé d'aligner d'entrée le champion du monde, s'évitant ainsi une nouvelle polémique. Quelques heures auparavant, il avait affiché sa position.

Luis Enrique a débarqué l'été dernier au PSG, et il n'a pas tardé à appliquer ses principes, qui peuvent parfois interpeller. Le coach espagnol fait par exemple de nombreux changements entre chaque match. Personne n'échappe à cela, pas même Kylian Mbappé, star de l'équipe parisienne.

Luis Enrique analyse tout

Dernièrement, Luis Enrique n'a pas hésité à mettre Kylian Mbappé sur le banc au coup d'envoi, ou à le faire sortir en fin de match. De quoi semer le trouble pour le Classique face à l'OM ce dimanche. Pour Prime Video , le coach du PSG a expliqué le fruit de sa réflexion, et ce qui l'amenait à faire ces choix, qui peuvent paraître étonnants parfois. « Je n’ai aucun doute que l’équipe que j’alignerai sera assez compétitive pour gagner le match et sera motivée pour l’emporter, et ça c’est la clé. À partir de là, je dois regarder le nombre de minutes que les joueurs ont disputées en sélection, les voyages effectués par chacun, le nombre de matchs joués cette saison. Est-ce qu’ils sortaient de blessure, ou sont revenus de blessure ? Ça fait beaucoup de facteurs qui n’apparaissent pas, ça fait beaucoup d’informations que vous, les journalistes, n’avez pas, mais que moi j'aies en tant qu’entraîneur. Je prendrai la décision que j’estime la meilleure pour mon équipe et pour le club. »

PSG : Mbappé sifflé, c'est «inacceptable» ! https://t.co/wvdgwXWf9R pic.twitter.com/kEtcUeqwmm — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Luis Enrique connaît l'importance du Classique