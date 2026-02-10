Luis Enrique retrouve Kylian Mbappé : L'idée inattendue qui le «ferait bien marrer»

Axel Cornic

Arrivé en 2023, Luis Enrique n’aura cohabité que l’espace d’une saison avec Kylian Mbappé et souvent, des petites tensions d’ordre tactique ont été évoquées. Car l’attaquant français a quitté le Paris Saint-Germain l’été suivant, à la fin de son contrat, pour devenir la nouvelle figure de proue du Real Madrid. Mais les deux pourraient bien se retrouver un jour...

Plus que le FC Barcelone, où il a remporté plusieurs titres dont une Ligue des Champions, le PSG semble être le chef d’œuvre de la carrière d’entraineur de Luis Enrique. Mais tout n’a pas été parfait depuis son arrivée, notamment dans sa gestion du cas Kylian Mbappé lors de sa première saison.

Un joueur du PSG boucle son transfert… sur les conseils de Bradley Barcola ! https://t.co/vPt54aujZQ — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Une cohabitation d’un an au PSG Sur le terrain, il semble en effet y avoir eu quelques incompréhensions entre l’Espagnol et l’attaquant français. Mais ne comptez pas sur Luis Enrique pour critiquer Mbappé ! « Malgré le fait qu’on a souvent voulu nous confronter, tout ce que je peux dire sur lui est merveilleux » avait lancé le coach du PSG, en mai 2024. « Il a passé sept ans ici, c’est une légende. Il a aidé l’équipe, c’était un leader, un leader avec le sourire. Je suis très fier d’avoir vécu cette année avec lui ».