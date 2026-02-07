L’OM a plombé le PSG, Kylian Mbappé donne l’alerte !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant de nombreuses années, surtout après le rachat du club par QSI en 2011, le PSG a largement dominé l’OM lors des Classiques. Cependant, en 2021, le club phocéen avait plombé Paris au Parc des Princes (0-1). A l’époque, Kylian Mbappé, frustré comme ses partenaires de ce résultat, avait estimé que ce revers devait servir d’alerte pour le club de la capitale.

Le troisième Classique de la saison approche à grands pas. Alors que l’OM avait battu le PSG à Marseille en septembre dernier, et que Paris s’était adjugé le Trophée des Champions au début de l’année, le PSG et l’OM se retrouvent ce dimanche soir en championnat du côté du Parc des Princes. Dans des dynamiques opposées, les deux clubs ennemis savent que cette rencontre est extrêmement attendue par les supporters.

Le PSG annonce une mauvaise nouvelle, il va devoir se faire opérer ! https://t.co/6KEt17LyFN — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Mbappé n’avait pas aimé la défaite face à l’OM en 2020 Si depuis de nombreuses années déjà, le PSG part comme le grand favori avant chaque affrontement, Marseille a déjà prouvé que l’exploit face à Paris était possible. Outre la victoire au Vélodrome en septembre 2025, l’OM avait déjà battu le PSG au Parc des Princes en septembre 2020 grâce notamment à un but de Florian Thauvin. Un véritable choc à l’époque, et qui n’avait pas du tout plu à un certain Kylian Mbappé.