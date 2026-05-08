Le PSG tient un duo de choc : «C'est un cauchemar pour toutes les défenses»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a obtenu le nul sur la pelouse du Bayern Munich et rejoint ainsi la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. C'est Ousmane Dembélé qui a inscrit le but parisien sur une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia. Un duo qui impressionne Thierry Henry.

Mercredi à Munich, le PSG avait parfaitement lancé sa demi-finale retour de Ligue des champions en ouvrant le score dans les premières minutes grâce à un but d'Ousmane Dembélé parfaitement servi par Khvicha Kvaratskhelia. Déjà très impressionnant à l'aller, le duo a de nouveau fait mal au Bayern Munich et donc largement contribué à la qualification parisienne pour la finale de la C1. D'ailleurs, Thierry Henry s'est attardé sur la prestation de ces deux joueurs mercredi soir estimant qu'il s'agissait d'un vrai cauchemar pour les défenses adverses.

Thierry Henry impressionné par le duo Kvara-Dembélé « Quand vous avez deux ailiers qui peuvent vous détruire de différentes manières, c'est un cauchemar pour toutes les défenses. Mercredi soir à l'Allianz Arena, avec le match encore à suspens, on le voit tout de suite : Kvaratskhelia récupère le ballon, fonce sur eux, et distille cette passe parfaite pour qu'Ousmane Dembélé conclut à la troisième minute. Boum 1-0. Ce but précoce a tué l'ambiance et a quasiment scellé le sort du match », a-t-il expliqué au micro de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.