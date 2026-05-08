Le PSG tient un duo de choc : «C'est un cauchemar pour toutes les défenses»

Mercredi soir, le PSG a obtenu le nul sur la pelouse du Bayern Munich et rejoint ainsi la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. C'est Ousmane Dembélé qui a inscrit le but parisien sur une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia. Un duo qui impressionne Thierry Henry.
Mercredi à Munich, le PSG avait parfaitement lancé sa demi-finale retour de Ligue des champions en ouvrant le score dans les premières minutes grâce à un but d'Ousmane Dembélé parfaitement servi par Khvicha Kvaratskhelia. Déjà très impressionnant à l'aller, le duo a de nouveau fait mal au Bayern Munich et donc largement contribué à la qualification parisienne pour la finale de la C1. D'ailleurs, Thierry Henry s'est attardé sur la prestation de ces deux joueurs mercredi soir estimant qu'il s'agissait d'un vrai cauchemar pour les défenses adverses.
Thierry Henry impressionné par le duo Kvara-Dembélé
« Quand vous avez deux ailiers qui peuvent vous détruire de différentes manières, c'est un cauchemar pour toutes les défenses. Mercredi soir à l'Allianz Arena, avec le match encore à suspens, on le voit tout de suite : Kvaratskhelia récupère le ballon, fonce sur eux, et distille cette passe parfaite pour qu'Ousmane Dembélé conclut à la troisième minute. Boum 1-0. Ce but précoce a tué l'ambiance et a quasiment scellé le sort du match », a-t-il expliqué au micro de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.
«Ces deux-là ont maintenant cette entente»
« Ces deux-là ont maintenant cette entente. Au match aller, ils ont chacun marqué un doublé dans ce match fou 5-4, et ''Kvara'' enchaîne les contributions décisives. La vitesse sur les ailes, la façon dont l'un attire le défenseur et l'autre exploite l'espace... c'est du spectacle pur. Dembélé est chirurgical quand l'occasion se présente, et Kvaratskhelia crée juste le chaos avec ses dribbles et sa vision », ajoute Thierry Henry.