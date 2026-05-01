«Le meilleur match de ma vie» : PSG-Bayern a totalement choqué Cesc Fabregas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancien très grand joueur désormais reconverti en entraîneur prometteur, Cesc Fabregas était présent au Parc des Princes ce mardi soir et a pu assister au match aller de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4). Face à ce match démentiel, le coach de Côme a pris un énorme plaisir.

Un match déjà considéré comme historique. Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un duel historique en demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-4). Neuf buts ont été inscrits dans un Parc des Princes bouillant au possible. De nombreuses personnalités étaient présentes au sein de l’antre parisienne, à l’image de l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ancien milieu de terrain de génie a avoué avoir été choqué par ce duel européen.

« Je pense avoir assisté au meilleur match de ma vie en tant que fan de football » « Si vous entraînez l’une de ces deux équipes, cela peut faire un peu mal, mais si vous venez en tant que spectateur pour assister à un grand match… Je n’aurais jamais imaginé voir un tel match. Je pense avoir assisté au meilleur match de ma vie en tant que fan de football. J'ai apprécié ce match, il a montré la direction que prend le football moderne. Au final, j'ai vu davantage de jeu individuel que de tactiques collectives : du pressing, des duels en un contre un. J'ai beaucoup appris de ce match. Ce fut un plaisir pour tout le monde », a ainsi confié l’ancienne gloire d’Arsenal et du FC Barcelone face à la presse.