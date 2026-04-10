Le coup de gueule d’un journaliste pour un joueur du PSG : «C’est totalement ridicule»

Axel Cornic

Miné par les blessures, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment montré son véritable visage lors de la première partie de cette saison. Mais les choses semblent avoir changé récemment avec l’arrivée des grands rendez-vous de Ligue des Champions, avec le retour des stars parisiennes, même si certaines sont encore à l’infirmerie...

C’était prévisible. Durant la Coupe du monde des clubs l’été dernier, tout le monde s’inquiétait d’une éventuelle rechute du PSG, face à un calendrier surchargé. Ainsi, les blessés n’ont jamais semblé être aussi nombreux au sein du club, mais surtout aussi importants. Luis Enrique n’a en effet jamais vraiment pu compter sur son effectif au complet.

Désiré Doué bientôt au niveau de Zidane, l’affaire pourrait être pliée dans quelques jours ! https://t.co/ua2yvbKY62 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Je sais où vous avez entendu ça, mais c'est totalement ridicule et ça n'a aucun sens » C’est encore le cas, puisque Fabian Ruiz n’a toujours pas rejoué depuis le 23 janvier dernier, à cause d’une blessure au genou. Et sa situation semble crisper de plus en plus, avec certaines sources qui parlent d'un joueur qui ne voudrait simplement pas rejouer avec le PSG pour le moment. « Il se dit que Fabian Ruiz serait rétabli mais refuse de revenir à la compétition. Chercherait-il à se préserver pour la Coupe du Monde, de peur de se blesser à nouveau ? Je sais où vous avez entendu ça, mais c'est totalement ridicule et ça n'a aucun sens » a déclaré Laurent Perrin, pour Le Parisien.