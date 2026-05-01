«Je ne voulais pas que le match se finisse» : Un ancien joueur de l'OM s'est régalé devant PSG - Bayern Munich !

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont offert un véritable récital en Ligue des champions qui s'est conclu par une victoire parisienne 5 buts à 4. Un festival qui a clairement marqué les esprits et plu à quasiment tous les observateurs, y compris ceux beaucoup plus proches de l'OM comme Souleymane Diawara.
C'est un match que personne n'oubliera de si tôt. Le PSG et le Bayern Munich ont effectivement offert un récital au Parc des Princes conclu par une victoire parisiens 5 buts à 4. A l'issue de la rencontre la plupart des observateurs étaient unanimes quant à la qualité du spectacle proposé par les deux équipes. Y compris Souleymane Diawara, pourtant ancien joueur de l'OM.
Diawara a adoré PSG-Bayern
« En tant que téléspectateurs c’est sûr qu’on s’est régalés, mais tu sais que quand t’es joueur de foot, que t’es défenseur et que tu prends quatre buts, ou cinq du côté du Bayern, crois-moi que tu ne passes pas la même soirée que les offensifs. […] Je ne voulais même pas que le match se finisse parce que c’est passé à une vitesse, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.
«En tant que téléspectateurs c’est sûr qu’on s’est régalés»
« Je me suis régalé sur tous les points, que ce soit défensivement, offensivement, sur l’aspect tactique, technique. Il y avait une qualité technique incroyable sur ce match-là, et je ne te parle pas d’intensité parce que tout le monde l’a vu. Même les joueurs ont fini avec des crampes, c’est pour te dire l’intensité que les joueurs ont mis. C’était un pur bonheur, c’était pour moi le plus beau match de ce nouveau football. C’est vrai qu’on a souvent tendance à dire qu’en ce moment on voit trop d’équipes essayant de faire de la possession, mais là non. Les deux équipes avaient ce même style de jeu, aller toujours jouer vers l’avant », ajoute Souleymane Diawara.