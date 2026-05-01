«Je ne voulais pas que le match se finisse» : Un ancien joueur de l'OM s'est régalé devant PSG - Bayern Munich !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont offert un véritable récital en Ligue des champions qui s'est conclu par une victoire parisienne 5 buts à 4. Un festival qui a clairement marqué les esprits et plu à quasiment tous les observateurs, y compris ceux beaucoup plus proches de l'OM comme Souleymane Diawara.

C'est un match que personne n'oubliera de si tôt. Le PSG et le Bayern Munich ont effectivement offert un récital au Parc des Princes conclu par une victoire parisiens 5 buts à 4. A l'issue de la rencontre la plupart des observateurs étaient unanimes quant à la qualité du spectacle proposé par les deux équipes. Y compris Souleymane Diawara, pourtant ancien joueur de l'OM.

Diawara a adoré PSG-Bayern « En tant que téléspectateurs c’est sûr qu’on s’est régalés, mais tu sais que quand t’es joueur de foot, que t’es défenseur et que tu prends quatre buts, ou cinq du côté du Bayern, crois-moi que tu ne passes pas la même soirée que les offensifs. […] Je ne voulais même pas que le match se finisse parce que c’est passé à une vitesse, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.