«Il est effrayant» : Ce joueur du PSG qui a choqué l’After Foot !

Samedi soir, le PSG est venu à bout de l'OGC Nice pour reprendre la tête de la Ligue 1 (4-0). Une rencontre marquée par plusieurs changements dans le onze de départ de Luis Enrique, et cela s'est montré payant. Mais un joueur a en particulier marqué les esprits.
Aligné au poste d'ailier gauche face à l'OGC Nice, Nuno Mendes a confirmé qu'il pouvait jouer partout sur un terrain. En effet, l'habituel latéral gauche a été excellent face aux Aiglons, inscrivant notamment un but sur penalty et délivrant une magnifique passe décisive pour Désiré Doué afin de permettre au PSG de s'imposer assez largement (4-0). Et la prestation de Nuno Mendes a tout simplement choqué Walid Acherchour.
Walid Acherchour est choqué par Nuno Mendes
« Nuno Mendes, ce joueur-là, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question et je pense que dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu'ailier et il termine au minimum avec 10 buts et 10 passes décisives. Et je pense qu'il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants en Europe. Il faut arrêter de parler de meilleur latéral gauche ou pas, à son meilleur niveau, ce mec-là c'est le basilic dans Harry Potter, il est effrayant », s’enflamme-t-il sur le plateau de l’After Foot, avant de poursuivre.
«Nuno Mendes, ce joueur-là, c'est n'importe quoi»
« Quand tu vois le deuxième but, il a décidé qu'il allait faire mal sur le une-deux avec Désiré Doué, il entre dans la surface de réparation, et il fait mal. C'est un joueur total. Il est capable de tout faire sur un terrain. Il mélange le côté athlétique et le côté technique. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer défenseur central, il peut jouer ailier... A son meilleur niveau il est incroyable. C'est le meilleur arrière gauche du monde (...) Il est dans le top 10 monde. On parle beaucoup des joueurs offensifs, les Yamal, Raphinha, Mbappé, Dembélé, etc... mais pour moi, il est dans cette case là », ajoute Walid Acherchour.