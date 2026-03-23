«Il est effrayant» : Ce joueur du PSG qui a choqué l’After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG est venu à bout de l'OGC Nice pour reprendre la tête de la Ligue 1 (4-0). Une rencontre marquée par plusieurs changements dans le onze de départ de Luis Enrique, et cela s'est montré payant. Mais un joueur a en particulier marqué les esprits.

Aligné au poste d'ailier gauche face à l'OGC Nice, Nuno Mendes a confirmé qu'il pouvait jouer partout sur un terrain. En effet, l'habituel latéral gauche a été excellent face aux Aiglons, inscrivant notamment un but sur penalty et délivrant une magnifique passe décisive pour Désiré Doué afin de permettre au PSG de s'imposer assez largement (4-0). Et la prestation de Nuno Mendes a tout simplement choqué Walid Acherchour.

Quand le @PSG_inside joue comme ça, que faire ? 🫣



Paris veut reprendre son fauteuil de leader 🔝#OGCNPSG pic.twitter.com/bQn5zgFoWz — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Walid Acherchour est choqué par Nuno Mendes « Nuno Mendes, ce joueur-là, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question et je pense que dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu'ailier et il termine au minimum avec 10 buts et 10 passes décisives. Et je pense qu'il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants en Europe. Il faut arrêter de parler de meilleur latéral gauche ou pas, à son meilleur niveau, ce mec-là c'est le basilic dans Harry Potter, il est effrayant », s’enflamme-t-il sur le plateau de l’After Foot, avant de poursuivre.