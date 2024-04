Grosse surprise au PSG, il ne s’arrête plus !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a mis la main sur Lucas Beraldo, arrivé pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Ce dernier est venu renforcer la défense parisienne, qui était minée par les blessures. Mais au-delà de ses interventions défensives, le Brésilien apporte aussi offensivement. Il a déjà inscrit deux buts, dont un ce dimanche face à l'OL. Après le match, Beraldo a savouré cette bonne passe.

Le PSG peut s'offrir une fin de saison couronnée de succès. En effet, le club de la capitale est encore en lice dans toutes les compétitions. Les Parisiens sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France, mais aussi pour les demi-finales de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund. Pour ce qui est du championnat, Paris est premier, avec onze points d'avance sur l'AS Monaco.

Le PSG a écrasé Lyon ce dimanche

Le PSG semble donc intouchable en Ligue 1, et le titre tend les bras aux Parisiens. Ce dimanche, ils ont notamment corrigé l'OL, au Parc des princes, en s'imposant quatre buts à un. Le club de la capitale a ouvert le score grâce à un CSC de Nemanja Matić, puis Gonçalo Ramos a inscrit un doublé, et Lucas Beraldo y est aussi allé de sa réalisation.

«C’est terminé», le PSG a brisé un grand buteur https://t.co/Ae8AfGjxKx pic.twitter.com/yE85k8fk07 — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Beraldo enchaîne les buts avec le PSG